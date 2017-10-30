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Происшествия
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Происшествия
Такси въехало в окно ресторана в Петроградском районе Петербурга
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    Такси въехало в окно ресторана в Петроградском районе Петербурга

    2:18  30 Октября 2017
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    Такси въехало в окно ресторана в Петроградском районе Петербурга

    Санкт-Петербург, 30 октября. Автомобиль такси столкнулся с легковушкой и протаранил окно ресторана в Петроградском районе Петербурга. Об инциденте сообщил паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

    Авария произошла накануне вечером. Такси столкнулось с другим автомобилем, после чего протаранило окно ресторана на углу улицы Ждановской и Малого проспекта Петроградской стороны. Такси помяло решетку окна и разбило стекло. О пострадавших в ДТП не сообщается.

    Такси въехало в окно ресторана в Петроградском районе Петербурга

    Такси въехало в окно ресторана в Петроградском районе Петербурга

    Напомним, накануне в ДТП с участием микроавтобуса ГА-З3221 в Кузбассе пострадали пять человек. Авария произошла на 67-м км автодороги Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск. 

    Автор: Виталий Малясев
    #дтп #петербург #такси #ресторан
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