Такси въехало в окно ресторана в Петроградском районе Петербурга

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Санкт-Петербург, 30 октября. Автомобиль такси столкнулся с легковушкой и протаранил окно ресторана в Петроградском районе Петербурга. Об инциденте сообщил паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла накануне вечером. Такси столкнулось с другим автомобилем, после чего протаранило окно ресторана на углу улицы Ждановской и Малого проспекта Петроградской стороны. Такси помяло решетку окна и разбило стекло. О пострадавших в ДТП не сообщается.

Напомним, накануне в ДТП с участием микроавтобуса ГА-З3221 в Кузбассе пострадали пять человек. Авария произошла на 67-м км автодороги Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск.