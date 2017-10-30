«Россия не будет подконтрольна никому»: в ГД объяснили смысл американского «наказания» санкциями
Москва, 30 октября. США всегда действовали исключительно в собственных экономических интересах и потому «наказывали» при помощи санкций те страны, которые не являлись их союзниками или не были подконтрольны им. То же самое происходит и в случае России: РФ никогда не будет подконтрольна кому-либо, а потому Америка не предоставит стране режима благоприятствования, несмотря ни на что. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
Никонов полагает, что отношения между Россией и США вряд ли претерпят серьезные изменения. Депутат отметил, что диалог между ГД и Конгрессом был прерван по инициативе американской стороны, а «попытка с нашей стороны установить хотя бы связь по Skype была отвергнута как вмешательство в американские внутренние дела», отметил депутат.
Кроме того, в США на законодательном уровне запрещена деятельность российского лобби.
Поэтому Никонов не думает, что ситуация нормализуется, если в России создадут «какую-то удивительную либеральную экономическую модель». У американской стороны есть более глубокие мотивы.
«Америка всегда действовала только в своих экономических интересах, и она наказывала страны не потому, что у них какая-то неправильная экономическая модель, а потому что эти страны не подконтрольны Соединенным Штатам Америки и не являются их союзниками. Россия не будет подконтрольна никому, и поэтому, естественно, Соединенные Штаты не будут создавать для нас режим благоприятствования, что бы мы ни делали», — резюмировал депутат.