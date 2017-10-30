«Россия не будет подконтрольна никому»: в ГД объяснили смысл американского «наказания» санкциями

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Москва, 30 октября. США всегда действовали исключительно в собственных экономических интересах и потому «наказывали» при помощи санкций те страны, которые не являлись их союзниками или не были подконтрольны им. То же самое происходит и в случае России: РФ никогда не будет подконтрольна кому-либо, а потому Америка не предоставит стране режима благоприятствования, несмотря ни на что. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Никонов полагает, что отношения между Россией и США вряд ли претерпят серьезные изменения. Депутат отметил, что диалог между ГД и Конгрессом был прерван по инициативе американской стороны, а «попытка с нашей стороны установить хотя бы связь по Skype была отвергнута как вмешательство в американские внутренние дела», отметил депутат.

Кроме того, в США на законодательном уровне запрещена деятельность российского лобби.

Поэтому Никонов не думает, что ситуация нормализуется, если в России создадут «какую-то удивительную либеральную экономическую модель». У американской стороны есть более глубокие мотивы.