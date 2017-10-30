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Украина
В Одессе после захвата воинской части прокуратура открыла уголовное дело
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    В Одессе после захвата воинской части прокуратура открыла уголовное дело

    1:44  30 Октября 2017
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    В Одессе после захвата воинской части прокуратура открыла уголовное дело

    Одесса, 30 октября. Военная прокуратура Одесского гарнизона открыла уголовное производство в связи с информацией о захвате воинской части и вывозе оттуда имущества группой неустановленных лиц. Об этом сообщает «Таймер».

    Отмечается, что информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины отметила, что расследование по делу будет начато безотлагательно.

    В национальной полиции Украины события объяснили «давним конфликтом на имущественной почве».

    О нападении на воинскую часть группой лиц в балаклавах в Одессе сообщала накануне Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #одесса #уголовное дело #прокуратура #воинская часть
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