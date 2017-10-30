Премьер Норвегии принесла россиянам соболезнования в связи с катастрофой Ми-8
В Избранное
Осло, 29 октября. Глава правительства Норвегии Эрна Сульберг в ходе телефонного разговора с премьер-министром России Дмитрием Медведевым выразила россиянам соболезнования в связи с катастрофой вертолета Ми-8 у побережья Шпицбергена.
Она отметила, что катастрофа воздушного судна вызвала глубокие переживания как в России, так и в Норвегии, пишет ТАСС.
Ранее Газета.ru сообщала, что российские спасатели обследуют дно у места предполагаемого падения Ми-8.