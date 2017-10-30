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Общество
Премьер Норвегии принесла россиянам соболезнования в связи с катастрофой Ми-8
Общество
Премьер Норвегии принесла россиянам соболезнования в связи с катастрофой Ми-8
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    Премьер Норвегии принесла россиянам соболезнования в связи с катастрофой Ми-8

    1:25  30 Октября 2017
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    Премьер Норвегии принесла россиянам соболезнования в связи с катастрофой Ми-8

    Осло, 29 октября. Глава правительства Норвегии Эрна Сульберг в ходе телефонного разговора с премьер-министром России Дмитрием Медведевым выразила россиянам соболезнования в связи с катастрофой вертолета Ми-8 у побережья Шпицбергена.

    Она отметила, что катастрофа воздушного судна вызвала глубокие переживания как в России, так и в Норвегии, пишет ТАСС.

    Ранее Газета.ru сообщала, что российские спасатели обследуют дно у места предполагаемого падения Ми-8.

    Автор: Сергей Свазовский
    #медведев #эрна сульберг #ми-8 #соболезнования #шпицберген
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