Премьер Норвегии принесла россиянам соболезнования в связи с катастрофой Ми-8

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Осло, 29 октября. Глава правительства Норвегии Эрна Сульберг в ходе телефонного разговора с премьер-министром России Дмитрием Медведевым выразила россиянам соболезнования в связи с катастрофой вертолета Ми-8 у побережья Шпицбергена.

Она отметила, что катастрофа воздушного судна вызвала глубокие переживания как в России, так и в Норвегии, пишет ТАСС.

Ранее Газета.ru сообщала, что российские спасатели обследуют дно у места предполагаемого падения Ми-8.