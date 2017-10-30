Выставка «China Machinery Fair 2017» показала новые машины и технику из Китая. ФАН-ТВ

В Избранное

В московском «Экспоцентре» прошла 1-я Национальная выставка машиностроения и инноваций из Китая «China Machinery Fair 2017». Ее организатор – Министерство Коммерции КНР, которое заинтересовано в развитии российско-китайского бизнеса, в том числе, в расширении совместного производства. Мероприятие посетила съемочная группа ФАН-ТВ.

Порядка 200 компаний из Китая представляют на «China Machinery Fair 2017» свое промышленное оборудование и электронику. На территории площадью 10 тыс. кв. м. собраны лучшие бренды. Надежные поставщики, отобранные правительством КНР, предлагают передовые решения и технологии, которые отвечают потребностям российского бизнеса. Корреспондент ФАН-ТВ пообщалась с участниками выставки.

Уилл Ванг, менеджер компании «Sichuan Xudong Machinary Manufacturing Co.Ltd», рассказал о необычной продукции, которую он и его коллеги привезли в Россию:

– Мы представляем специальный агрегат для обработки и очистки различных зерновых – кукурузы, риса. Например, первый агрегат позволяет нам положить неочищенную кукурузу, он ее автоматически очищает, а второй нужен для обработки и получения муки. Сюда подойдут и все виды бобовых. Кроме того, наша компания сотрудничает с 40 странами, в том числе, с Россией. На самом деле, мы первый раз в России, на этой выставке. Мы приехали, чтобы зарекомендовать себя, понять российский рынок. У нас еще партнеров в России нет, мы надеемся в эти несколько дней ими обзавестись.

Саша Хэ, директор компании «Songyan», показал репортеру ФАН-ТВ то, без чего сегодня сложно обойтись любому человеку:

– В прошлом году мы начали делать удлинители. Вы можете посмотреть и выключатели. Всё это в России очень хорошо продавать. У нас клиенты – 90% – все из России. Поэтому мы приехали на выставку. У нас качественно и дешевле, поэтому это всё нужно клиентам.

Марина Чалых, коммерческий директор компании «Nissa printpack», в беседе с корреспондентом ФАН-ТВ обозначила важную тенденцию:

– На этом форуме мы представляем две компании. Первая компания – это Zhongke, она производит оборудование для производства жестких коробок. Данная машина делает коробки, я называю это «коробка, которая складывается сама на себя». То есть, она может быть из кашированного гофрокартона или из плотного картона. Наш рынок очень долгое время интересовался в большей степени только оборудованием из Европы. Потому что европейское оборудование было хорошего качества, а китайское оборудование было очень так себе. Но времена меняются, и Китай становится другим. Китай начинает делать машины, которые становятся надежными, они начинают использовать правильные комплектующие, правильные компоненты. Восемь лет назад всем было страшно; пять лет назад все начали туда поглядывать; два года назад, наверное, 40%-там наших покупателей стало совсем не страшно, и они стали ездить и интересоваться. И эта тенденция имеет рост.

Компания Xuzhou Construction Machinery Group впервые в России представила на выставке новую строительную технику. Крупнейший китайский производитель тяжелых машин занимает восьмое место в мире по их производству. Генеральный директор этой компании г-н Сун Ян тоже приехал на выставку в Москву:

– Здесь представлено два погрузочных эскалатора. Они необходимы в любом строительстве, в любом ремонте дорог, при освоении разных ресурсов, для их поднятия и вывоза. На данный момент на российском рынке используется около 200 тысяч машин такого типа. В 2001 году мы попали на российский рынок и уже более 17 лет работаем на нем. В рамках развития инициативы «Один пояс – один путь» это прекрасная перспектива предлагать свою продукцию в регионах. Учитывая особенности холодного климата России, данные машины просто необходимы для российских рабочих, инженеров. Кабины герметичные, теплые. Эти машины очень удобно использовать холодной зимой даже в Иркутске, куда в основном мы и поставляем эту технику.

Главным двигателем российско-китайского сотрудничества по праву является Дальний Восток. Здесь развиваются транспортные проекты «Сила Сибири», «Новый Шелковый путь», «Северный морской путь» и добывается большая часть российских природных ресурсов. В том числе, с помощью китайского оборудования.

Смотрите также: Как избежать теракта на ЧМ по футболу: новую спецтехнику в сфере безопасности представили в Москве. ФАН-ТВ

Тао Ализэ, менеджер по продажам Botely valve group Co., LTD, в личной беседе с репортером ФАН-ТВ подчеркнула:

– Наша продукция пользуется популярностью у таких известных холдингов, как «Газпром», «Лукойл», «Роснефть». Это оборудование создано также для добычи нефти, оно пользуется большой популярностью в России, в тех местах, где добываются полезные ископаемые. Мы не испытываем сильных проблем в конкуренции с другими странами. Самое главное, что на территории России находится наше представительство, которое отвечает полностью за доставку, обслуживание оборудования, поэтому мы не переживаем по поводу соперничества с другими компаниями. Россия – это хороший и надежный партнер, и, конечно, мы доверяем ему. Надеемся на него, как на настоящего товарища. Сейчас активно развиваются отношения между Китаем и Россией, и мы видим, как наша продукция набирает еще большую популярность среди наших российских друзей.

Виктор Черепов, исполнительный вице-президент Российского Союза Промышленников и Предпринимателей, объяснил, какие ближайшие задачи стоят перед российскими производителями в рамках партнерства с Китаем:

– Совместное производство нам нужно! Брать те технологии, которые у них есть, применять здесь и экспортировать свои технологии в Китай. Это надежные партнеры, и, понимаете, бизнесу интересно развитие, и китайская сторона проявляет порядочность и целеустремленность.

Алекс Дун, заместитель генерального директора «Hawtaimotor group», подвел репортера ФАН-ТВ к стенду, где представлены новинки его компании:

– Мы автомобильные производители в Китае. У нас есть три автомобильных завода в Китае. Мы уже поставляем нашу продукцию на российские рынки. И теперь у нас новенькая такая модель, называется Laville. Мы уже получили сертификат и будем поставлять ее на российский рынок через месяц. Двигатель объемом 1,5 литра турбо, это качественный двигатель. Российский рынок для нас – это очень важный рынок. Мы хотели бы, чтобы как можно больше покупателей узнали о нашем бренде.

Смотрите также: Летающую лабораторию и другие инновации в сфере экологии и медицины представили в Питере. ФАН-ТВ

Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.