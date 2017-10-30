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Общество
Премьер Норвегии принесла россиянам соболезнования в связи с катастрофой Ми-8
Общество
Российские спасатели обследуют место крушения Ми-8 на Шпицбергене
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    Российские спасатели обследуют место крушения Ми-8 на Шпицбергене

    1:09  30 Октября 2017
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    Российские спасатели обследуют место крушения Ми-8 на Шпицбергене

    Москва, 30 октября. Российские спасатели проведут обследование места вероятного крушения Ми-8 на Шпицбергене в Норвегии. Об этом сообщает ТАСС.

    Изучение характера морского дна необходимо, чтобы оценить сложность задачи по подъему воздушного судна. В работах будет задействован телеуправляемый подводный аппарат, уточняет ТАСС.

    Агентство уточняет, что работы будут вестись совместно с представителями Норвегии.

    Ранее Газета.ru сообщала об обнаружении обломков вертолета Ми-8, на борту которого находились восемь человек.

    Автор: Сергей Свазовский
    #норвегия #вертолет #ми-8 #спасатели #шпицберген
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