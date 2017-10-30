Российские спасатели обследуют место крушения Ми-8 на Шпицбергене

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Москва, 30 октября. Российские спасатели проведут обследование места вероятного крушения Ми-8 на Шпицбергене в Норвегии. Об этом сообщает ТАСС.

Изучение характера морского дна необходимо, чтобы оценить сложность задачи по подъему воздушного судна. В работах будет задействован телеуправляемый подводный аппарат, уточняет ТАСС.

Агентство уточняет, что работы будут вестись совместно с представителями Норвегии.

Ранее Газета.ru сообщала об обнаружении обломков вертолета Ми-8, на борту которого находились восемь человек.