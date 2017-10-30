«Пока не совсем действуют»: украинский журналист о влиянии санкций на РФ

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Киев, 30 октября. Украинский журналист Денис Казанский в интервью изданию «Апостроф» заявил, что «заставить Россию уйти» из Донбасса можно только при помощи санкций, которые, правда, «пока что не совсем действуют».

Журналист выразил мнение, что ситуация в Донбассе не изменится, пока оттуда якобы не уйдет Россия, а это решение зависит всецело от нее. Украинская сторона же может разве что «добиваться уступчивости Кремля <…> через санкции».

«Но они, видите, пока что не совсем действуют. То есть они действуют, но не настолько тяжелы», — заявил журналист.

Напомним, ряд стран Запада ввел санкции в отношении России еще в 2014 году после референдума в Крыму и начала конфликта в Донбассе. Москва неоднократно отмечала, что Крым вошел в состав страны в результате народного волеизъявления — референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за возвращение в РФ, при этом явка составила почти 90%.

Также российская сторона вынуждена постоянно напоминать, что не является стороной вооруженного конфликта в Донбассе, а только способствует проведению мирных переговоров между Киевом с одной стороны и ДНР и ЛНР с другой для дипломатического урегулирования ситуации.

Санкции против России негативно отразились на странах, которые инициировали или поддержали их введение. Так, например, экономика Италии потеряла более 10 млрд евро на ответных контрмерах.

27 октября Госдеп США в очередной раз ужесточил санкции — в списке оказалось более 30 российских предприятий. Однако российская сторона данную новость восприняла прохладно.