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Общество
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Опыт похода «Адмирала Кузнецова» в Сирию включили в программу обучения моряков
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    Опыт похода «Адмирала Кузнецова» в Сирию включили в программу обучения моряков

    0:50  30 Октября 2017
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    Опыт похода «Адмирала Кузнецова» в Сирию включили в программу обучения моряков

    Москва, 30 октября. Опыт похода авианосца «Адмирал Кузнецов», а также стрельб «Калибрами» по позициям террористов в Сирии с подлодок и надводных кораблей будет изучаться в рамках образовательной программы российских моряков. Об этом сообщает ТАСС.

    По словам главкома ВМФ РФ Владимира Королева, использование многофункционального авиакрыла авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» позволило успешно выполнить широкий спектр задач в воздухе над морским пространством и сушей в Сирийской Арабской Республике.

    Он добавил, что летчики Северного флота уничтожили 1252 объекта террористов, выполнив 420 боевых вылетов.

    Ранее стало известно, что после реконструкции «Адмирал Кузнецов» прослужит еще 20 лет.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #королев #адмирал кузнццов #програма обучения
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