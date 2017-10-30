Опыт похода «Адмирала Кузнецова» в Сирию включили в программу обучения моряков

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Москва, 30 октября. Опыт похода авианосца «Адмирал Кузнецов», а также стрельб «Калибрами» по позициям террористов в Сирии с подлодок и надводных кораблей будет изучаться в рамках образовательной программы российских моряков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главкома ВМФ РФ Владимира Королева, использование многофункционального авиакрыла авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» позволило успешно выполнить широкий спектр задач в воздухе над морским пространством и сушей в Сирийской Арабской Республике.

Он добавил, что летчики Северного флота уничтожили 1252 объекта террористов, выполнив 420 боевых вылетов.

Ранее стало известно, что после реконструкции «Адмирал Кузнецов» прослужит еще 20 лет.