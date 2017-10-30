Сын Хрущева заявил, что Россия не сравнится по мощи с США

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Москва, 30 октября. Сын Никиты Хрущева Сергей заявил, что Россия сегодня не сравнится по своей мощи с Соединенными Штатами. Об этом пишет газета Las Vegas Sun.

Хрущев отметил, что Москва не готова взять на себя роль мировой полиции, чтобы «наказывать всякого, кто ей не нравится».

Сергей Хрущев также призвал Россию и США к сотрудничеству. По его мнению, Советский Союз не был равен по мощи Западу. Но не показывал страха или слабости, цитирует RT.