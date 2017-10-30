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Девушку подозревают в убийстве подруги и ее трехлетней дочери в Липецке
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    Девушку подозревают в убийстве подруги и ее трехлетней дочери в Липецке

    0:26  30 Октября 2017
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    Девушку подозревают в убийстве подруги и ее трехлетней дочери в Липецке

    Липецк, 30 октября. Девушку подозревают в убийстве подруги и ее дочери в Липецке. Об этом сообщает ТАСС.

    Известно, что девушка приехала в гости к молодой семье в Липецк из города Грязи. Вечером 28-го октября были обнаружены тела 21-летней матери и ее дочери с явными признаками насильственной смерти.

    По имеющимся данным, они скончались в результате острой кровопотери после множественных ножевых ранений.

    Главной подозреваемой по делу является девушка, приехавшая в гости к подруге. Она объявлена в розыск, сообщает Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #убийство #липецк #дочь #девушка
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