Путин призвал вывести темпы роста экономики России на уровень выше среднемирового

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Москва, 30 октября. Президент России Владимир Путин призвал вывести темп роста экономики РФ на уровень, превышающий среднемировые показатели. Такое заявление он сделал в рамках форума «Россия зовет!» в Москве.

Путин отметил, что России удалось выйти из кризиса. Однако рост экономики в настоящее время невысокий — 2%. Глава государства напомнил, что в прошлом десятилетии этот показатель составлял в среднем 7%.

Путин добавил, что увеличение инвестиций в российскую экономику позволяет снизить зависимость от колебаний цен на нефть.

Ранее Газета.ru сообщала, что Владимир Путин примет участие в работе экономического форума «Россия зовет!».