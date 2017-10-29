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Политика
Путин призвал вывести темпы роста экономики России на уровень выше среднемирового
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    Путин призвал вывести темпы роста экономики России на уровень выше среднемирового

    23:58  29 Октября 2017
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    Путин призвал вывести темпы роста экономики России на уровень выше среднемирового

    Москва, 30 октября. Президент России Владимир Путин призвал вывести темп роста экономики РФ на уровень, превышающий среднемировые показатели. Такое заявление он сделал в рамках форума «Россия зовет!» в Москве.

    Путин отметил, что России удалось выйти из кризиса. Однако рост экономики в настоящее время невысокий — 2%. Глава государства напомнил, что в прошлом десятилетии этот показатель составлял в среднем 7%.

    Путин добавил, что увеличение инвестиций в российскую экономику позволяет снизить зависимость от колебаний цен на нефть.

    Ранее Газета.ru сообщала, что Владимир Путин примет участие в работе экономического форума «Россия зовет!».

    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #россия #экономический рост #россия зовет
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