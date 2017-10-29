Ростуризм призвал россиян в Германии не выходить из дома
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Москва, 29 октября. Федеральное агентство по туризму рекомендует россиянам в Германии и Чехии не покидать свои дома из-за урагана «Герварт».
Ростуризм также призвал туроператоров предупредить своих клиентов о надвигающейся опасности. Климатическая обстановка в Германии и Чехии крайне неблагоприятна.
Туристам рекомендуется не покидать своих домов, не гулять в лесах и парках, а также избегать непрочно установленных конструкций, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось о гибели трех человек в Эстонии в результате действия урагана «Офелия».