Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Собянин: Самый сложный этап программы «Моя улица» завершен
Весь мир
Ростуризм призвал россиян в Германии не выходить из дома
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ростуризм призвал россиян в Германии не выходить из дома

    22:55  29 Октября 2017
    150

    Ростуризм призвал россиян в Германии не выходить из дома

    Москва, 29 октября. Федеральное агентство по туризму рекомендует россиянам в Германии и Чехии не покидать свои дома из-за урагана «Герварт».

    Ростуризм также призвал туроператоров предупредить своих клиентов о надвигающейся опасности. Климатическая обстановка в Германии и Чехии крайне неблагоприятна.

    Туристам рекомендуется не покидать своих домов, не гулять в лесах и парках, а также избегать непрочно установленных конструкций, пишет ТАСС.

    Ранее сообщалось о гибели трех человек в Эстонии в результате действия урагана «Офелия».

    Автор: Сергей Свазовский
    #германия #ростуризм #чехия #ураган #герварт
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевляне – депутатам Рады: Россияне не оккупанты, мы хотим жить, как в России!

        Киевляне – депутатам Рады: Россияне не оккупанты, мы хотим жить, как в России!

        18:47   29 Октября 2017
        1877
        Одесская полиция объяснила инцидент с «захватом» воинской части людьми в балаклавах

        Одесская полиция объяснила инцидент с «захватом» воинской части людьми в балаклавах

        17:47   29 Октября 2017
        610
        Силуанов рассказал о переговорах с Украиной по долгу в 3 млрд долларов

        Силуанов рассказал о переговорах с Украиной по долгу в 3 млрд долларов

        17:30   29 Октября 2017
        620
        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        13:50   29 Октября 2017
        729