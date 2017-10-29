В Китае начались продажи обновленной версии Mitsubishi Pajero

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Пекин, 29 октября. На территории Китайской Народной Республики стартовали продажи обновленной версии внедорожника Mitsubishi Pajero 2018 модельного года.

Данный автомобиль получил мультимедийный комплекс с девятидюймовым сенсорным экраном, а также расширенный набор систем безопасности и помощи. Под капотом же находится трехлитровый мотор, мощность которого составляет 174 лошадиные силы.

Базовая комплектация внедорожника стоит в районе 55,5 тысяч долларов. Непосредственно за самую «продвинутую» версию попросят уже 64,5 тысячи долларов.

Напомним, ранее стало известно о том, что японский конгломерат Mitsubishi Group принял решение отозвать более 100 тысяч автомобилей (модели Galant и Pajero) с рынка Российской Федерации. Данное решение связано с обнаружением дефекта в работе системы подушек безопасности.