Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Собянин: Самый сложный этап программы «Моя улица» завершен
Технологии
В Китае начались продажи обновленной версии Mitsubishi Pajero
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Китае начались продажи обновленной версии Mitsubishi Pajero

    23:01  29 Октября 2017
    127

    В Китае начались продажи обновленной версии Mitsubishi Pajero

    Пекин, 29 октября. На территории Китайской Народной Республики стартовали продажи обновленной версии внедорожника Mitsubishi Pajero 2018 модельного года.

    Данный автомобиль получил мультимедийный комплекс с девятидюймовым сенсорным экраном, а также расширенный набор систем безопасности и помощи. Под капотом же находится трехлитровый мотор, мощность которого составляет 174 лошадиные силы.

    Базовая комплектация внедорожника стоит в районе 55,5 тысяч долларов. Непосредственно за самую «продвинутую» версию попросят уже 64,5 тысячи долларов.

    В Китае начались продажи обновленной версии Mitsubishi Pajero

    Напомним, ранее стало известно о том, что японский конгломерат Mitsubishi Group принял решение отозвать более 100 тысяч автомобилей (модели Galant и Pajero) с рынка Российской Федерации. Данное решение связано с обнаружением дефекта в работе системы подушек безопасности.

    Автор: Алексей Громов
    #mitsubishi
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевляне – депутатам Рады: Россияне не оккупанты, мы хотим жить, как в России!

        Киевляне – депутатам Рады: Россияне не оккупанты, мы хотим жить, как в России!

        18:47   29 Октября 2017
        1877
        Одесская полиция объяснила инцидент с «захватом» воинской части людьми в балаклавах

        Одесская полиция объяснила инцидент с «захватом» воинской части людьми в балаклавах

        17:47   29 Октября 2017
        610
        Силуанов рассказал о переговорах с Украиной по долгу в 3 млрд долларов

        Силуанов рассказал о переговорах с Украиной по долгу в 3 млрд долларов

        17:30   29 Октября 2017
        620
        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        13:50   29 Октября 2017
        729