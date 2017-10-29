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Сирия: Дамаск заявил об оккупации Ракки силами коалиции США
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    Сирия: Дамаск заявил об оккупации Ракки силами коалиции США

    22:31  29 Октября 2017
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    Сирия: Дамаск заявил об оккупации Ракки силами коалиции США

    Дамаск, 29 октября. Министерство иностранных дел Сирии заявило об оккупации города Ракка одноименной провинции Сирийской Арабской Республики силами международной коалиции во главе с США. Об этом сообщает агентство SANA.

    В Дамаске подчеркнули, что действия коалиции являются грубым нарушением международного права. Город практически стерт с лица земли, а люди изганы из своих домов, — добавили в МИД Сирии.

    Ранее Мария Захарова заявила, что удары коалиции США практически полностью уничтожили Ракку.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #ракка #коалиция сша #мид сирии
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