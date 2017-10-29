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Политика
Трамп потребовал «сделать что-нибудь» с Клинтон
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    Трамп потребовал «сделать что-нибудь» с Клинтон

    22:45  29 Октября 2017  /обновлено: 23:04  29 Октября 2017
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    Трамп потребовал «сделать что-нибудь» с Клинтон

    Вашингтон, 29 октября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потребовал привлечь к ответственности экс-госсекретаря страны Хиллари Клинтон и членов Демократической партии.

    По словам политика, американские демократы выступают против расследования дел о возможной причастности Клинтон к публикации фальшивого «русского досье», об урановой сделке с Россией, а также о «подкупе» экс-директора ФБР Джеймса Коми и удалении 33 тысяч электронных писем.

    «Демократы используют... охоту на ведьм против злых политиков, однако республиканцы наносят ответный удар. На демократах и Клинтон лежит огромная вина, но факты всплыли наружу. Сделайте что-нибудь!» — резюмировал Трамп.

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп потребовал от государственного департамента ускорить публикацию электронных писем Хиллари Клинтон.

    Автор: Алексей Громов
    #клинтон #трамп
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