Трамп потребовал «сделать что-нибудь» с Клинтон

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Вашингтон, 29 октября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потребовал привлечь к ответственности экс-госсекретаря страны Хиллари Клинтон и членов Демократической партии.

По словам политика, американские демократы выступают против расследования дел о возможной причастности Клинтон к публикации фальшивого «русского досье», об урановой сделке с Россией, а также о «подкупе» экс-директора ФБР Джеймса Коми и удалении 33 тысяч электронных писем.

«Демократы используют... охоту на ведьм против злых политиков, однако республиканцы наносят ответный удар. На демократах и Клинтон лежит огромная вина, но факты всплыли наружу. Сделайте что-нибудь!» — резюмировал Трамп.

...are now fighting back like never before. There is so much GUILT by Democrats/Clinton, and now the facts are pouring out. DO SOMETHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2017

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп потребовал от государственного департамента ускорить публикацию электронных писем Хиллари Клинтон.