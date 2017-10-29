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Весь мир
Полиция предотвратила штурм парламента сторонниками Барзани
Весь мир
Полиция предотвратила штурм парламента сторонниками Барзани
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    Полиция предотвратила штурм парламента сторонниками Барзани

    22:08  29 Октября 2017
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    Полиция предотвратила штурм парламента сторонниками Барзани

    Багдад, 29 октября. Полиция города Эрбиль в Иракском Курдистане предотвратила атаку на здание парламента сторонниками президента автономии Масуда Барзани. Об этом сообщает Sky News Arabia.

    По данным канала, у здания парламента была слышна стрельба. Но эта информация не была подтверждена пресс-службой законодательного органа.

    Следует отметить, что многолетний лидер курдов Масуд Барзани накануне заявил, что не будет продлевать свои полномочия, которые истекают 1-го ноября, напоминает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что курды ожидают новой атаки вооруженых сил Ирака.

    Автор: Сергей Свазовский
    #ирак #парламент #барзани #курдистан
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