Полиция предотвратила штурм парламента сторонниками Барзани

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Багдад, 29 октября. Полиция города Эрбиль в Иракском Курдистане предотвратила атаку на здание парламента сторонниками президента автономии Масуда Барзани. Об этом сообщает Sky News Arabia.

По данным канала, у здания парламента была слышна стрельба. Но эта информация не была подтверждена пресс-службой законодательного органа.

Следует отметить, что многолетний лидер курдов Масуд Барзани накануне заявил, что не будет продлевать свои полномочия, которые истекают 1-го ноября, напоминает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что курды ожидают новой атаки вооруженых сил Ирака.