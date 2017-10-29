Ученые доказали существование таинственного спутника «Черный принц»

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Вашингтон, 29 октября. Специалисты из Соединенных Штатов Америки смогли доказать возможность существования спутника Земли, получившего название «Черный принц».

Речь идет об объекте, который в 1950 году впервые зафиксировал астроном-любитель Стив Слейтон. Диаметр искусственного объекта черного цвета составляет около 10 метров. Однако высокая скорость и странная траектория движения «Черного принца» затрудняли наблюдения.

По версии ряда экспертов, загадочный спутник покрыт графитом, который поглощает радиоволны.

Согласно новым данным, «Черный принц» не является объектом «инопланетного происхождения», однако ученым необходимо завершить ряд исследований.

Напомним, ранее уфологи заявили о том, что на поверхности астероида Эрос якобы находится искусственный объект.