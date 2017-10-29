Клычков поблагодарил Путина за празднование 100-летия революции

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Орел, 29 октября. Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков поблагодарил президента России Владимира Путина за решение отпраздновать 100-летие Великой октябрьской социалистической революции на государственном уровне.

Глава региона отметил, что такая позиция создает предпосылки для единения и проведения взвешенной централизованной политики.

В послании к Федеральному собранию Путин акцентировал внимание на укрепление гражданской и общественной солидарности, цитирует РИА Новости.

Накануне Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников городского транспорта.