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Клычков поблагодарил Путина за празднование 100-летия революции
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    Клычков поблагодарил Путина за празднование 100-летия революции

    22:00  29 Октября 2017  /обновлено: 22:10  29 Октября 2017
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    Клычков поблагодарил Путина за празднование 100-летия революции

    Орел, 29 октября. Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков поблагодарил президента России Владимира Путина за решение отпраздновать 100-летие Великой октябрьской социалистической революции на государственном уровне.

    Глава региона отметил, что такая позиция создает предпосылки для единения и проведения взвешенной централизованной политики.

    В послании к Федеральному собранию Путин акцентировал внимание на укрепление гражданской и общественной солидарности, цитирует РИА Новости.

    Накануне Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников городского транспорта.

    Автор: Сергей Свазовский
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