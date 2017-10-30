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Сирия, 30 октября. 19 мирных жителей, находившихся в плену у ИГИЛовцев в Хаме, были освобождены. Масуд Барзани оставит пост президента Иракского Курдистана. Боевики «Тахрир Аш-Шам» не пропустили гуманитарный конвой ООН к югу от Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивали прикрытие САА в Дейр эз-Зоре; наносили авиаудары по позициям «Ан-Нусры»*** и ИГ к северо-востоку от Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели огонь по опорным пунктам радикалов в Восточной Гуте Дамаска; задержали грузовик с оружием и боеприпасами на КПП в Дамаске; понесли потери в столкновениях с «Файлак Аш-Шам» на западе Алеппо; милитаризуют остров Сакр в Дейр эз-Зоре; вызволили 19 мирных жителей, захваченных террористами ИГ в Хаме.

«Исламское государство»: вело бои с САА в городе Дейр эз-Зор; провело контрнаступление в районе станции «Т-2» на юго-западе Дейр эз-Зора; понесло потери в результате авиаударов ВКС РФ в Хаме.

Сирийская свободная армия** (ССА): обстреляла позиции «Джейш Халид ибн Аль-Валид» близ населенного пункта Таль Аштара на юго-западе Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла одного из командиров и двух исламистов в южной части Идлиба; начала укреплять возводить укрепления к северу от Хамы; перекрыла дорогу гуманитарному конвою ООН к югу от Дамаска; обстреляла городской рынок в Дамаске.

Курды: вели перестрелки с ССА на севере провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

В первой половине дня стало известно, что исламисты «Джебхат Ан-Нусры»1, отряды которых дислоцируются к югу от Дамаска, запретили проезд гумконвою ООН, потребовав пять тысяч продовольственных наборов. При этом, как сообщало агентство новостей Sputnik News, грузовики организации Красного Полумесяца смогли достичь места назначения. Это может свидетельствовать о том, что груз ООН изначально был предназначен для боевиков, убеждены многие местные источники. Напомним, ранее Соединенные Штаты поддерживали радикалов вооруженной оппозиции, в том числе из Сирийской свободной армии (ССА).

После полудня в столице был задержан водитель автомобиля, перевозивший оружие и боеприпасы для незаконно действующих в столице радикалов. Груз был изъят сотрудниками полиции САР.

В минувшие сутки Дамаск подвергся минометным обстрелам радикалов. Twitter-канал (SyriaAbove) сообщал, что отряды «Ан-Нусры» и «Файлак Ар-Рахман» нанесли удары по городскому рынку Аль-Хал, ранив нескольких мирных жителей. В ответ САА открыла огонь по опорным пунктам исламистов близ деревень Хаммурия и Кафр Батна, а также на окраинах районов Джобар и Айн-Тарма в Восточной Гуте. Во второй половине дня стало известно, что в результате новых ударов «Ан-Нусры» погиб корреспондент одного из сирийских телеканалов, снимавший репортаж на северо-востоке Дамаска.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Orient News сообщало об ожесточенных столкновениях между проасадовскими бойцами и боевиками формирования «Файлак Аш-Шам» в западном пригороде Алеппо Ар-Рашидин. В результате неожиданного нападения исламистов союзники Сирийской арабской армии (САА) потеряли нескольких солдат убитыми и ранеными, а также лишились танка и части оружия. Также об этом сообщал военный источник в социальной сети Twitter (Ly___L1).

В северной части провинции вновь отмечались взаимные обстрелы между Сирийскими демократическими силами**** (SDF) и исламистами «свободной армии» (ССА), поддерживаемой Турцией. Противники вели перестрелки в районе деревень Аль-Хардана и Роз Магар, передавало агентство новостей Al Manar News. Попытка радикалов прорвать оборону курдских отрядов в ходе наземного наступления провалилась. Атака ССА была отбита, сообщал Twitter-канал (Razak0000).

Провинция Дейр эз-Зор

В течение дня продолжились столкновения между правительственными подразделениями и террористами «Исламского государства» в административном центре провинции. Бои разворачивались в кварталах Аль-Хамидия, Ар-Расафа и Шейх Ясин. После контратаки ИГИЛовцев в районе Аль-Уммаль войска САР начали укреплять свои позиции на острове Сакр, освобожденном тремя днями ранее. Как передавал информационный портал Al Masdar News, Хувейджат Сакр станет новой военной базой, откуда будет координироваться обеспечение действующих на востоке САР подразделений САА.

На юго-западе Дейр эз-Зора близ границы с провинцией Хомс террористы предприняли попытку контрнаступления, воспользовавшись песчаной бурей. Благодаря поддержке российских военных самолетов атака была отбита, однако не обошлось без потерь со стороны проасадовских бойцов. По данным военных источников AMN, «Хезболла» и «Лива Фатимиюн» потеряли около десяти солдат убитыми и ранеными.

Информация Twitter-канала (markito0171) о том, что курдские подразделения SDF и YPG взяли под контроль город Аль-Бусайра, расположенный к юго-востоку от Дейр эз-Зора, так и не получила подтверждения.

Провинция Даръа

В провинции Даръа основные военные действия вновь разворачивались на юго-западе на линии соприкосновения сил группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной ИГИЛ1, и Сирийской свободной армии (ССА). На протяжении всего дня боевики вооруженной оппозиции вели огонь по укрепрайонам ИГИЛовцев недалеко от населенного пункта Таль Аштара. О потерях со стороны террористов ИГ не сообщалось.

Как утверждали местные активисты, радикалы «Джейш Халид ибн Аль-Валид», свою очередь, заложили взрывное устройство на территориях, оккупированных ССА в районе шоссе Самад — Самаж. По информации военного источника в сети Twitter (draasnn), в результате взрыва погиб местный житель, еще несколько человек получили ранения.

Провинция Идлиб

В южной части региона террористическая коалиция «Хайят Тахрир Аш-Шам» накануне вновь понесла потери в живой силе. Согласно данным информагентства Al Masdar News, сперва был убит один из командиров группировки по имени Абдель-Рахман Аль-Мухайер. Затем новостной портал Al Manar News сообщил об убийстве еще двух боевиков «Джебхат Ан-Нусры». До сих пор неизвестно, какое из антиправительственных формирований стоит за нападениями. После того как радикалы вооруженной оппозиции провели обыски в Хан Шейхуне, были задержаны несколько жителей, подозреваемых в связях с «Исламским государством»1.

Провинция Хама

19 мирных жителей, включая четверых детей, были вызволены из плена террористов «Исламского государства» отрядами Национальных сил обороны****** (NDF) и САА на востоке провинции. О подробностях произошедшего пока не сообщалось.

Тем временем российская авиация совместно с артиллерийскими дивизионами САР продолжила наносить удары по укрепрайонам ИГИЛовцев и «Джебхат Ан-Нусры» к северо-востоку от административного центра провинции. В результате воздушных атак недалеко от населенных пунктов Аль-Андрин и Аль-Джанина ИГИЛовцы потеряли несколько единиц военной техники.

Стало известно, что для предстоящего наступления на позиции «Тахрир Аш-Шам» в Хаму прибыли проправительственные отряды бригады «Щит Каламуна», ранее отличившиеся в зачистке «Акербатского котла» от ИГИЛ. В свою очередь, боевики начали укреплять свои позиции, передавал новостной портал Al Masdar News.

Ирак

Командование армии Ирака объявило о первых результатах кампании по зачистке от террористов «Исламского государства» городов Рава и Аль-Каим. Как передавало новостное агентство Al Sumaria News, с начала наступления были ликвидированы три командных пункта, более трехсот СВУ, а также не менее семидесяти радикалов террористической группировки. Тридцать три деревни, находившиеся в оккупации ИГ с 2014 года, были освобождены. Сообщалось о том, что штурм Аль-Каима начнется в ближайшее время. Жителям и террористам были сброшены листовки.

Между тем президент Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил о том, что покинет пост 1 ноября. Предполагается, что Барзани подал в отставку, не выдержав критики со стороны иракского правительства и курдского населения, недовольного территориальными уступками Багдаду.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)