Глава МИД Испании допускает возможность расширения автономии Каталонии

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Мадрид, 29 октября. Статус автономии Каталонии может быть расширен по итогам политического кризиса. Об этом журналистам заявил в воскресенье министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.

Однако дипломат полностью исключает возможность предоставления региону независимости.

«Я исключаю независимость, но вовсе не большую автономию, даже если сейчас они уже являются одним из регионов с самыми широкими полномочиями и компетенциями не только в Испании, но и во всем мире», — подчеркнул глава испанского МИД, комментируя ситуацию.

Он также призвал жителей Каталонии отказаться от бойкота выборов в региональный парламент, которые пройдут в декабре 2017 года.

Напомним, ранее председатель Европейского парламента Антонио Таяни указал на то, что страны Евросоюза никогда не признают независимость Каталонии.