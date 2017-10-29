Сирия: переговоры оппозиции в Эр-Рияде пройдут в первой половине ноября

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Дамаск, 29 октября. Встреча представителей сирийской оппозиции в Саудовской Аравии пройдет в первой половине ноября. Об этом журналистам сообщил член Высшего комитета по переговорам (ВКП) оппозиции Сирии Хасан Абдель-Азим.

«ВКП попросил проведения расширенной конференции в Эр-Рияде, саудовский МИД ответил на эту просьбу, и было получено одобрение. Она состоится между 10 и 15 ноября в Эр-Рияде», — подчеркнул он в интервью РИА Новости.

Согласно предварительной информации, в переговорах должны принять участие все течения «реальной оппозиции».

«Мы настаиваем на единой делегации, едином взгляде», — объяснил Хасан Абдель-Азим.

Напомним, ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя выразил надежду на то, что очередной раунд межсирийских переговоров в Женеве будет продуктивным.