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Сирия: переговоры оппозиции в Эр-Рияде пройдут в первой половине ноября
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    Сирия: переговоры оппозиции в Эр-Рияде пройдут в первой половине ноября

    21:22  29 Октября 2017
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    Сирия: переговоры оппозиции в Эр-Рияде пройдут в первой половине ноября

    Дамаск, 29 октября. Встреча представителей сирийской оппозиции в Саудовской Аравии пройдет в первой половине ноября. Об этом журналистам сообщил член Высшего комитета по переговорам (ВКП) оппозиции Сирии Хасан Абдель-Азим.

    «ВКП попросил проведения расширенной конференции в Эр-Рияде, саудовский МИД ответил на эту просьбу, и было получено одобрение. Она состоится между 10 и 15 ноября в Эр-Рияде», — подчеркнул он в интервью РИА Новости.

    Согласно предварительной информации, в переговорах должны принять участие все течения «реальной оппозиции».

    «Мы настаиваем на единой делегации, едином взгляде», — объяснил Хасан Абдель-Азим.

    Напомним, ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя выразил надежду на то, что очередной раунд межсирийских переговоров в Женеве будет продуктивным.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия
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