В Избранное

Сирия, 30 октября. Жители провинции Ракка требуют, чтобы курды освободили их дома и покинули регион. Боевики пытаются сорвать перемирие в Восточной Гуте. Бойцы SDF**** заняли подконтрольный ИГ1 населенный пункт в районе левого притока Евфрата в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: помогли армии САР отбить у террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» поселение рядом с «дорогой жизни».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: намерены штурмовать Рахаджан на северо-востоке провинции Хама; подверглись новой информационной атаке боевиков, базирующихся к востоку от Дамаска.

«Исламское государство» (ИГИЛ1): планирует контрнаступление на позиции SDF на юго-востоке от Дейр эз-Зора; продолжает вести бои с «Джебхат ан-Нусрой»1*** к северо-востоку от Хамы.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): готовит новые обстрелы и теракты в провинции Латакия; перебрасывает танки и дополнительные отряды террористов из Идлиба в Рахаджан.

Курды: заняли подконтрольный ИГ населенный пункт Эн-Намлия на реке Хабур в восточной части Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

Некоторые оппозиционные источники, подконтрольные незаконным вооруженным формированиям, продолжающим воевать против Сирийской арабской армии (САА), активизировали информационную кампанию против официального Дамаска и правительственных войск САР с целью сорвать установленный в Восточной Гуте режим тишины, передает Damascus Now. Радикалы утверждают, что военнослужащие САА якобы ведут обстрелы в районе населенных пунктов Сакба, Кафр Батна и Хаммурия, расположенных в восточных предместьях Дамаска.

На территории оазиса в окрестностях столицы, где по-прежнему сохраняется анклав так называемой сирийской вооруженной оппозиции, в настоящее время продолжает работу одна из четырех зон деэскалации, установленных в ходе переговоров в Астане. Перемирие пока не нарушалось ни одной из сторон. В регионе, тем не менее, действуют отдельные формирования, на которые режим прекращения огня не распространяется. К ним, прежде всего, относится «Джебхат ан-Нусра» и другие группировки террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Латакия

В Латакии в связи с недавними сообщениями о переброске новых ресурсов на позиции боевиков по-прежнему велика вероятность новых обстрелов радикалов. Согласно сведениям местных активистов, колонны антиправительственных группировок с вооружением и боеприпасами были замечены рядом с поселением Бдама и близлежащими деревнями. Более того, по информации закрытых Telegram-каналов группировки «Джебхат Фатх аш-Шам», занимающей часть территорий в горной местности на севере региона, главари планируют террористические акты в столице провинции.

Латакия, где проживает в основном поддерживающее легитимного президента Башара Асада алавитское население, почти полностью контролируется правительством Сирии. В оккупации находятся только северные районы, прилегающие к полностью захваченной боевиками провинции Идлиб.

Провинция Дейр эз-Зор

Отряды Сирийских демократических сил (SDF) продолжают развивать преимущество в боях с террористами «Исламского государства»1 на востоке провинции Дейр эз-Зор в рамках масштабной операции «Буря Джазиры», утверждает курдский новостной портал ANF News. По данным этого источника, бойцы SDF захватили населенный пункт Эн-Намлия в районе реки Хабур, являющейся левым притоком Евфрата. В ходе столкновений на этом направлении были уничтожены девять боевиков ИГИЛ. Курды, в свою очередь, потеряли шестерых солдат убитыми.

Между тем главари террористической группировки планируют контратаку на позиции «Демократической армии» на восточном побережье Евфрата, передает подконтрольный ИГ портал Al Amaq. Боевики готовятся наступать со стороны города Абу Хаммам в направлении нефтеперерабатывающего завода Сабан. В настоящий момент террористы укрепляют позиции у линии соприкосновения с SDF дополнительными отрядами, вооружением и техникой.

Вашингтон дал добро отрядам ССА войти в восточную часть Дейр эз-Зора для захвата территорий от Танфа до Букамаля, сообщает Qasion News Agency со ссылкой на выступление официального представителя международной коалиции полковника Райана Диллона.

Тем временем сирийские правительственные войска с двух направлений вошли в район Хамидия, сообщает Al Masdar News, а также ряд военных источников. Уточняется, что этот район Дейр эз-Зора перешел под контроль правительства впервые за шесть лет.

Вместе с тем, САА несет потери в борьбе с ИГ. Так, в боях в Дейр эз-Зоре погибли полевой командир Абдул Мир Хассан аль-Мир и полковник Фуад Хамиль Хассан, сообщается в микроблоге @IvanSidorenko1.

Провинция Идлиб

Операция, направленная против боевиков «Тахрир аш-Шам», началась в Абу Дали в южном Идлибе. САА захватила деревни Фарка, Раджм аль-Ахмар и холм Захра, сообщает Al Masdar News и военные источники.

Провинция Ракка

Беженцы, проживающие в лагере недалеко от города Тель Абьяд, расположенного в северной части провинции Ракка на сирийско-турецкой границе, провели очередную демонстрацию против Отрядов народной самообороны (YPG). Курдские бойцы контролируют большую часть региона, и жители требуют немедленного вывода их войск, а также сил поддерживающих YPG Соединенных Штатов для того, чтобы наконец вернуться в свои дома. Об этом в соцсети Twitter (@metesohtaoglu) сообщает турецкий источник.

Отряды YPG и Демократических сил Сирии (SDF) занимают больше 65% от всех территорий провинции, в том числе административный центр региона. Остальную — южную — часть Ракки контролируют правительственные сирийские войска.

Провинция Хама

Сирийская армия несколько продвинулась на северо-востоке провинции Хама в районе «дороги жизни», сообщает ливанский портал Al Masdar News. С помощью ВКС РФ правительственные подразделения смогли закрепиться в окрестностях деревни Джубб ат-Таблакия, находящейся недалеко от шоссе на участке Ханассер – Итрия. Целью операции в этом регионе является населенный пункт Рахаджан, который является важным оплотом «Джебхат ан-Нусры» в Хаме, используемым для ведения контратак. Уточняется, что силам САА удалось захватить Абу Лаффу, но «Тахрир аш-Шам» оперативно восстановил контроль над деревней. В настоящий момент бои за населенный пункт продолжаются, против боевиков применяют системы залпового огня, сообщает Syrian Lense.

Тем временем отряды «Тахрир аш-Шам», дислоцирующиеся в северо-восточной части провинции, продолжают вести бои с террористами «Исламского государства», бежавшими из «Акербатского котла» и захватившими часть позиций «Нусры» несколько недель назад. С целью помешать продвижению ИГ в этом районе и параллельно сдержать натиск правительственных сил в Рахаджан из Идлиба были переброшены группы боевиков и тяжелая техника, в том числе танки, передает оппозиционное информагентство Qalaat Al Mudiq. По информации микроблога @markito0171, боевиками «Тахрир аш-Шам» удалось отбить у ИГ населенные пункты Алкана и Нафайла.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)