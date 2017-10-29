В Избранное

Сирия, 29 октября. Корреспондент одного из сирийских телеканалов погиб под огнем «Ан-Нусры»*** в Восточной Гуте Дамаска. Масуд Барзани покинет пост президента Иракского Курдистана 1 ноября. ИГ несет потери в результате ударов ВКС РФ в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили военные штабы и технику ИГИЛ1 в районе населенных пунктов Аль-Андрин и Аль-Джанина в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили крупный склад с оружием ИГ недалеко от города Саламия к востоку от Хамы; продолжают столкновения с «Ан-Нусрой» северо-восточнее Хамы.

«Исламское государство»: подверглось авиаударам ВКС РФ в провинции Хама; утратило территории к югу от города Аль-Каим на западе провинции Аль-Анбар в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: открыла огонь по одному из южных пригородов Дамаска, погиб мирный житель; арестовала группу жителей, подозреваемых в связях с ИГ, в городе Хан Шейхун на юге Идлиба; понесла потери в столкновениях с САА в Хаме.

Курды: отбили атаку ССА** в районе населенного пункта Аль-Хардана на севере провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

Во время съемок репортажа на территории оазиса Восточная Гута, находящегося под контролем боевиков вооруженной оппозиции, был убит корреспондент одного из сирийских телеканалов. Съемочная группа попала под огонь исламистов антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам», передает военный источник в сети Twitter (abutaym_halabi).

Тем временем радикалы, базирующиеся к югу от столицы, обстреляли южный пригород Дамаска Джарамана. Несколько мин, выпущенных из района населенного пункта Ялда, разорвались в окрестностях поселения. В результате ударов один человек из числа мирного населения был убит, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает Facebook-канал (golantimes). Ответных военных действий со стороны правительственной армии пока не последовало.

Провинция Алеппо

Стало известно о том, что радикалы Сирийской свободной армии (ССА) после интенсивных артиллерийских обстрелов территорий, подконтрольных курдским войскам, пошли в атаку в районе населенного пункта Аль-Хардана. Однако как передает военный источник на своей странице в Twitter (islamnedaa3), Сирийские демократические силы**** (SDF) отбили нападение исламистов. Никаких данных о потерях сторон в живой силе и военной технике пока не поступало. Напомним, радикалы вооруженной оппозиции и поддерживающие их турецкие войска стремятся оттеснить курдов как можно дальше от сирийско-турецкой границы и захватить занимаемые ими территории. Рабочая партия Курдистана (РПК), по мнению официальной Анкары, относится к числу террористических организаций.

Провинция Идлиб

Военный источник в соцсети Twitter (Razak0000) сообщает о том, что недалеко от города Харем на севере Идлиба турецкими пограничниками был убит мальчик, пытавшийся пересечь границу и перейти на территорию Турции. Стоит отметить, что подобный случай уже далеко не первый за время сирийского конфликта.

После нескольких нападений на командиров террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», боевики группировки начали проводить обыски в провинции. Согласно информации Twitter-канала (Aleppo.Space1), боевики арестовали группу местных жителей, подозреваемых в связях с «Исламским государством»1, в населенном пункте Хан Шейхун на юге провинции. Напомним, ранее сегодня в Хан Шейхуне был убит один из высокопоставленных командиров «Джебхат Фатх Аш-Шам»1.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) обнаружила крупный склад с вооружением и боеприпасами, ранее принадлежавший боевикам «Исламского государства», в восточной части провинции Хама. Согласно докладу командования САР, хранилище было найдено, когда военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обследовали подземные тоннели ИГИЛовцев вблизи города Саламия. Среди запасов террористической группировки находилось большое количество ракет, артиллерийских снарядов, а также материалы, используемые для изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ).

Между тем к северо-востоку от столицы провинции продолжаются вооруженные столкновения между радикалами «Джебхат Ан-Нусры»1 с одной стороны и правительственными силами и их союзниками с другой. На стороне САА в регионе выступают также Национальные силы обороны****** (NDF) и отряды «Щита Каламуна». Значительную поддержку войскам САР оказывают военные самолеты ВКС РФ. Как передает информационный портал Al Masdar News, десятки исламистов были уничтожены в ходе противостояния. Кроме того, российская авиация уничтожила военные штабы и несколько единиц военной техники ИГИЛ в окрестностях населенных пунктов Аль-Андрин и Аль-Джанина, передает Twitter-канал (B_ALHAMAWI).

Ирак

Стало известно, что Масуд Барзани покинет пост президента Иракского Курдистана 1 ноября и далее не будет предпринимать попыток переизбираться. Барзани подвергся сильной критике после проведения референдума о создании независимого курдского государства, а также за последующие территориальные потери пешмерги. Багдад не признал результаты народного голосования, отказавшись делить страну, после чего курдские военизированные отряды были полностью вытеснены из провинции Киркук, богатой запасами нефти и газа. Большинство подразделений оставило территории без боя, получив приказ высшего командования курдов. Это вызвало широкие протесты среди мирного населения. Напомним, 72-летний Масуд Барзани являлся президентом автономного Иракского Курдистана еще с 2005-го года.

Тем временем вооруженные силы Ирака и отряды «Хашд Аш-Шааби» находятся на подступах к пограничному городу Аль-Каим. Большая часть территорий к югу от стратегического населенного пункта уже перешла под контроль правительственных сил и их союзников, передает новостной портал Al Masdar News. Командование иракской армии намеревается полностью зачистить территории страны от радикалов «Исламского государства» до начала 2018 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)