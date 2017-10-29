Нетаньяху: Тесные связи с Вашингтоном и Москвой важны для Израиля

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Иерусалим, 29 октября. Тесные связи с Вашингтоном и Москвой являются крайне важными для Израиля и других стран Ближнего Востока. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который встретился с главой Совета нацбезопасности страны Меиром Бен-Шаббатом.

«Он отметил ценность своих тесных связей как с Белым домом, так и с Кремлем, которые важны для Израиля и всего региона», — указано в заявлении пресс-службы правительства Израиля.

Нетаньяху вновь раскритиковал соглашение по иранской ядерной программе, которое якобы позволит Тегерану получить собственное атомное оружие.

«Соглашение по ядерной программе Ирана должно быть отменено или изменено», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху указал на то, что иранская сторона не будет нарушать условия ядерной сделки.