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Нетаньяху: Тесные связи с Вашингтоном и Москвой важны для Израиля
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    Нетаньяху: Тесные связи с Вашингтоном и Москвой важны для Израиля

    21:03  29 Октября 2017
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    Нетаньяху: Тесные связи с Вашингтоном и Москвой важны для Израиля

    Иерусалим, 29 октября. Тесные связи с Вашингтоном и Москвой являются крайне важными для Израиля и других стран Ближнего Востока. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который встретился с главой Совета нацбезопасности страны Меиром Бен-Шаббатом.

    «Он отметил ценность своих тесных связей как с Белым домом, так и с Кремлем, которые важны для Израиля и всего региона», — указано в заявлении пресс-службы правительства Израиля.

    Нетаньяху вновь раскритиковал соглашение по иранской ядерной программе, которое якобы позволит Тегерану получить собственное атомное оружие.

    «Соглашение по ядерной программе Ирана должно быть отменено или изменено», — подчеркнул политик.

    Напомним, ранее председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху указал на то, что иранская сторона не будет нарушать условия ядерной сделки.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #израиль
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