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Новороссия
ДНР: украинские силовики ведут массированный обстрел Ясиноватой
Новороссия
ДНР: украинские силовики ведут массированный обстрел Ясиноватой
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    ДНР: украинские силовики ведут массированный обстрел Ясиноватой

    20:35  29 Октября 2017
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    ДНР: украинские силовики ведут массированный обстрел Ясиноватой

    Донецк, 29 октября. Подразделения вооруженных сил Украины открыли артиллерийский огонь по окраинам Ясиноватой и Яковлевки. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба Донецкой народной республики.

    По данным ведомства, в 15:00 украинские силовики начали обстрел позиций Вооруженных сил ДНР на окраинах населенных пунктов Яковлевка и Ясиноватая. Огонь ведется с использованием минометов калибра 82 и 120 миллиметров. В настоящее время обстрел продолжается.

    В ведомстве также отметили, что днем украинские силовики нанесли артиллерийский удар по зданию школы  в прифронтовом поселке Александровка на западной окраине Донецка.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #украина #лнр #донецк #ясиноватая
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