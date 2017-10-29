ДНР: украинские силовики ведут массированный обстрел Ясиноватой

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Донецк, 29 октября. Подразделения вооруженных сил Украины открыли артиллерийский огонь по окраинам Ясиноватой и Яковлевки. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба Донецкой народной республики.

По данным ведомства, в 15:00 украинские силовики начали обстрел позиций Вооруженных сил ДНР на окраинах населенных пунктов Яковлевка и Ясиноватая. Огонь ведется с использованием минометов калибра 82 и 120 миллиметров. В настоящее время обстрел продолжается.

В ведомстве также отметили, что днем украинские силовики нанесли артиллерийский удар по зданию школы в прифронтовом поселке Александровка на западной окраине Донецка.