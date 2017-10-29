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Украина
Украинского чиновника уволили после участия в российском ток-шоу
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    Украинского чиновника уволили после участия в российском ток-шоу

    20:21  29 Октября 2017
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    Украинского чиновника уволили после участия в российском ток-шоу

    Москва, 29 октября. Вице-мэр украинского города Очаков Гордей Белов отправлен в отставку участия в телепередаче «60 минут» на телеканале «Россия-1». Чиновника уволили за ответ на вопрос: герой ли Степан Бандера? Об этом рассказали ведущие телепередачи «60 минут» Ольга Скабеева и Евгений Попов.

    Отвечая на этот вопрос Белов, заявил, что для него героями будут те, кто сможет остановить войну в Донбассе, а также добьется экономического процветания Украины. Однако ответ чиновника не понравился кому-то в Киеве, и Гордей Белов был отстранен от своей должности еще до возвращения в Очаков.

    При этом вопрос об увольнении Гордея Белова поднимался в Киеве еще в августе, когда он только планировал свое участие в  программе «60 минут». Присутствовавший в студии телепередачи украинский политолог Василий Бакаров подтвердил, что Белов был отправлен в отставку из-за несогласия с героизацией Бандеры на Украине.

    «Сейчас Гордей Белов находится в отпуске, а увольнять чиновника во время отпуска нельзя. Я рекомендую Белову обратиться в суд», — отметил украинский политолог.

    Секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия» Александр Романович назвал данный инцидент «показательной поркой», отметив, что в действительности украинского чиновника уволили из-за выступления на российском телевидении.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #очаков #60 минут #россия-1
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