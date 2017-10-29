Водителям напомнили, как избежать штрафа в 500 рублей зимой

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Москва, 29 октября. Перед зимним сезоном специалисты решили напомнить водителям о новых изменениях, внесенных в правила дорожного движения.

Памятка для автолюбителей была опубликована 27 октября. В ней говорится о том, что на автомобиле должен быть специальный знак «Шипы» в том случае, если используются зимние покрышки с шипами.

Соответствующие изменения вступили в силу в апреле 2017 года, поэтому сотрудники ГИБДД могут оштрафовать нарушителей на 500 рублей.

Необходимость наличия знака на транспорте связана с тем, что у машин с шипованной резиной тормозной путь на скользкой дороге становится значительно короче. Это может создать опасную ситуацию, поэтому другим автомобилистам следует соблюдать определенную дистанцию.

Напомним, ранее стало известно о том, что ПДД могут распространить на гироскутеры и сегвеи.