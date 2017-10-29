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Британский моряк со скандальной подлодки HMS Vigilant украл выручку у проститутки
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    Британский моряк со скандальной подлодки HMS Vigilant украл выручку у проститутки

    19:45  29 Октября 2017
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    Британский моряк со скандальной подлодки HMS Vigilant украл выручку у проститутки

    Москва, 29 октября. Моряк с британской подводной лодки HMS Vigilant воспользовался услугами проститутку, после чего украл всю ее выручку. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

    Инцидент произошел в порту Кингз-Бэй в американском штате Джорджия. По данным издания, подводник встретился с проституткой в одном из местных баров, после чего они вместе отправились в мотель. Он заплатил ей 160 долларов за услуги, но пока та одевалась — выкрал все деньги из ее кошелька и сбежал.

    После кражи женщина обратилась в полицию и вместе с правоохранителями отправилась в бар, где все еще отдыхали приятели моряка. Друзья попытались запутать сотрудников полиции, заявляя, что все служат на подлодке HMS Valiant, которое на самом деле было списано из состава Королевского военно-морского флота Великобритании  23 года назад. Товарищи вора также заявили, что его зовут Стивен Дуайт, однако позднее выяснилось, что в рядах ВМФ Великобритании подводник с таким именем не значится.

    Стоит отметить, что экипаж подлодки HMS Vigilant не первый раз оказывается в центре скандала. Ранее девять моряков из состава экипажа HMS Vigilant были уволены за организацию вечеринок с наркотиками и проститутками на борту субмарины. Кроме того, в результате этого скандала был отстранен командир подложки и его заместитель за неуставные отношения с коллегами-женщинами на борту.

    Автор: Алексей Громов
    #великобритания #скандал #моряки #подлодка #hms vigilant
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