Клинцевич высмеял «больные фантазии» Киева о российских подлодках

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Москва, 29 октября. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич раскритиковал последние высказывания генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Игоря Романенко.

Ранее Романенко заявил о том, что российская сторона якобы планирует задействовать подводные лодки Черноморского флота в борьбе против Киева.

«Это больная фантазия. Зачем нам подводные лодки против Украины? Что они должны делать? Они войдут в Днепр и кормой протаранят мост, который после обрушения перестанет связывать юг с севером или восток с западом Украины?» — подчеркнул Клинцевич в интервью RT.

Напомним, член комитета Государственной думы Юрий Швыткин указал на то, что Киев вновь пытается выставить Россию «страной-агрессором». Однако Москва не собирается использовать подводные лодки Черноморского флота против Украины