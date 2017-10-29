Миллиардер Брэнсон намерен отправиться в космос на своем корабле через полгода

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Нью-Йорк, 29 октября. Основатель американской компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон заявил о намерении отправиться в космос на корабле, который был разработан его компанией. Об этом он рассказал на форуме Global Synergy Forum в Нью-Йорке

Во время мероприятия Брэнсон заявил, что туристический корабль SpaceShipTwo VSS Unity в скором времени закончит финальные испытания, а через три-четыре месяца совершит первый испытательный суборбитальный полет.

«А потом, надеюсь, что еще через три месяца я отправлюсь в космос сам», — заявил Брэнсон.

Стоит отметить, что 8 сентября 2016 года состоялся успешный пробный полет космического корабля VSS Unity. Корабль был создан для замены Enterprise, который потерпел крушение в октябре 2014 года.