Сирия на пороге сенсации: Катар сдал былых союзников, грязные дела коалиции США раскрыты

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На этой неделе бывший премьер-министр Катара шейх Хамад бин Джассим бин Джабр Аль-Тани в эфире одной из катарских телепередач сделал сенсационное заявление, фактически раскрыв четырех главных спонсоров так называемой сирийской вооруженной оппозиции и радикальных исламистских группировок, действующих в САР. Политик откровенно признался, что джихадисты с самого начала кризиса в 2011-м году были на полном вооруженном обеспечении и под непосредственным командованием Соединенных Штатов, Саудовской Аравии, Катара и Турции.

Экс-премьер также добавил, что целью войны, спровоцированной этими четырьмя государствами, являлось и по-прежнему остается смещение неугодного правительства Сирии и президента Башара Асада. Аль-Тани намекнул, что официальная Доха располагает записями и документами, прямо подтверждающими его слова.

Данное признание стало своего рода ответом Катара на недавнее заявление представителей США и Саудовской Аравии, которые в текущем году резко изменили свое отношение к недавнему союзнику и обвинили его в финансировании «Исламского государства»1 и «Аль-Каиды»1 (обе группировки запрещены в РФ). Бывший катарский премьер-министр в ходе разоблачительного интервью, однако, отметил, что изначально все они — и Вашингтон, и Эр-Рияд, и Доха, а также Анкара — «были в одном окопе», координируя друг с другом все передвижения на территории Сирии.

Станет ли данное заявление Аль-Тани сенсацией, и что смогут ответить на это представители Соединенных Штатов? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН). Как подчеркнул в комментарии нашему корреспонденту военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин, Вашингтон, скорее всего, сможет замять и эту историю. США имеют слишком значительное влияние на формирование информационной повестки, чтобы сдаться под напором этих обвинений, считает собеседник ФАН.

«Соединенные Штаты сделают вид, что ничего не произошло, потому что они контролируют значительную часть медиапространства, в том числе европейского. Что касается отставного премьера, то ему с этого дня нужно хорошенько оглядываться по сторонам: ему теперь угрожает смертельная опасность. Это в стиле представителей ЦРУ — устроить смертную казнь за длинный язык».

Кроме того, в подконтрольном США медиапространстве — прежде всего, в американской и европейской прессе — вскоре стоит ожидать появления публикаций, дискредитирующих бывшего премьер-министра Катара, отмечает эксперт. Вашингтон хорошо отработал всевозможные приемы информационной войны и, в частности, конечно, тактику компрометирования оппонента. Достаточно, например, вспомнить тот образ законно избранного сирийского президента Башара Асада, который сформировали американцы в западном информационном поле. Поэтому если сообщения о признании Аль-Тани и дойдут до простых жителей США и ЕС, то, бесспорно, уже в крайне искаженном виде.

«В ближайшее время этот катарский политик может предстать в западной прессе в очень неприглядном виде, его просто попытаются дискредитировать. Соединенные Штаты хорошо умеют это делать. До западного общества эта информация дойдет в извращенном, препарированном виде: его представят либо обиженным, либо идиотом, либо душевнобольным».

Соответственно, ожидать сенсации, информационного взрыва и счастливого разоблачения все же, наверно, слишком наивно, считает Александр Жилин. Более того, правда и без того известна, о ней лишь не принято говорить вслух. Все, что может услышать американец или европеец со стороны официальных источников, будет не более чем легендой-прикрытием.

«Ждать сенсаций не стоит. Эффекта разорвавшейся бомбы не будет. Все и так все знают! Все знают, что международный терроризм — это собственно США и поддерживаемые ими террористические организации. Однако проблема в том, что никто этого, конечно, не озвучит. В условиях, когда контролируются не только СМИ, но и почти все средства коммуникации, очень сложно надеяться на то, что правда все-таки дойдет до общественных масс».

1 Организация запрещена на территории РФ.