«Локомотив» разгромил «Зенит» со счетом 3:0, укрепив лидерство в премьер-лиге

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Санкт-Петербург, 29 октября. Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над петербургским «Зенитом» со счетом 3:0 в гостевом матче 15-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги.

В ходе матча «Зенит» чаще владел мячом, однако «Локомотив» отвечал острыми контратаками, в результате чего тактика «железнодорожников» принесла свои плоды во втором тайме. На 58-й минуте перуанский форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан опередил в штрафной зоне вратаря «Зенита» Андрея Лунева и точным ударом отправил мяч в пустые ворота.

На 69-й минуте Фарфан обыграл защитника «Зенита» Бранислава Ивановича и поразил нижний угол ворот ударом из-за пределов штрафной зоны. На 77-й минуте Фарфана передал удачный пас на полузащитника Алексея Миранчука, который отправил третий мяч в ворота «Зенита». Таким образом, «Локомотив» набрал 32 очка и вышел в лидеры турнирной таблицы. «Зенит» располагается на втором месте.