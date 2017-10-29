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«Локомотив» разгромил «Зенит» со счетом 3:0, укрепив лидерство в премьер-лиге
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    «Локомотив» разгромил «Зенит» со счетом 3:0, укрепив лидерство в премьер-лиге

    19:04  29 Октября 2017
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    «Локомотив» разгромил «Зенит» со счетом 3:0, укрепив лидерство в премьер-лиге

    Санкт-Петербург, 29 октября. Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над петербургским «Зенитом» со счетом 3:0 в гостевом матче 15-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги.

    В ходе матча «Зенит» чаще владел мячом, однако  «Локомотив» отвечал острыми контратаками, в результате чего тактика «железнодорожников» принесла свои плоды во втором тайме. На 58-й минуте перуанский форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан опередил в штрафной зоне вратаря «Зенита» Андрея Лунева и точным ударом отправил мяч в пустые ворота.

    На 69-й минуте Фарфан обыграл защитника «Зенита» Бранислава Ивановича и поразил нижний угол ворот ударом из-за пределов штрафной зоны. На 77-й минуте Фарфана передал удачный пас на полузащитника Алексея Миранчука, который отправил третий мяч в ворота «Зенита». Таким образом, «Локомотив» набрал 32 очка и вышел в лидеры турнирной таблицы. «Зенит» располагается на втором месте.

    Автор: Алексей Громов
    #локомотив #зенит #санкт-петербург
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