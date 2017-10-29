Эксперты составили список лучших концепт-каров СССР

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Москва, 29 октября. Эксперты опубликовали список лучших советских концепт-каров, которые так и не поступили в серийное производство. Об этом сообщило издание Daily-Motor.Ru.

Первое место занял автомобиль «Москвич-2144 Истра», над которым работал дизайнер Сергей Ивакин. Прототип разработали в 1985 году. В 1991 году был выпущен макет машины, однако развал СССР поставил крест на запуске производства.

Необычный электрокар «ВАЗ-2702 Пони» закрепился на втором месте. Презентация концепт-кара состоялась в 1982 году, однако проблемы с аккумулятором привели к закрытию проекта.

Замыкающий тройку уникальных автомобилей внедорожник «НАМИ ЛУАЗ-Прото» был разработан в 1988 году. Он так и не добрался до рынка.

Напомним, ранее стало известно о том, что компания «АвтоВАЗ» планирует выпустить внедорожную версию седана Lada Vesta.