Киевляне – депутатам Рады: Россияне не оккупанты, мы хотим жить, как в России!

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Киев, 29 октября. Бессрочная акция протеста возле Верховной Рады Украины проходит в непрерывных спорах даже среди самих участников. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) записал спор между депутатом Верховной Рады Виктором Чумаком и одним из протестующих.

Заметим, депутат Верховной Рады Украины Виктор Чумак возглавляет движение «Хвиля» («Волна»), участвующее в протестах в центре Киева наряду с «Рухом новых сил» Михаила Саакашвили.

Спор начался с вопросов, которые протестующие стали задавать организаторам акции – Саакашвили борется с олигархами и нынешней властью, но ведь Донбасс сразу не признал эту власть. Почему тогда мы называем жителей Донбасса сепаратистами и оккупантами?

Далее состоялся следующий диалог (см. видео ФАН).

Мужчина из толпы:

- Завтра наш народ, чтобы получать пенсии как в России, и за российский флаг будет вписываться, стрелять.

Чумак:

- Вы поймите где причина, вы говорите про последствия, а я вам говорю про причину. Причина то что тут, вон там, вон там сидят олигархи, которые в принципе просто-напросто высасывают ваши деньги себе в карман.

Мужчина из толпы:

- А почему вы обманываете, почему вы как депутат Верховной рады обманываете. Вон там написано, что россияне оккупанты. Почему оккупанты, а не освободители, они приносят положительные последствия, высокие зарплаты.

Чумак:

- Ну, тогда езжайте туда, езжайте.

Мужчина из толпы:

- Я тут родился, на этой земле и готов отдать свою жизнь за украинский народ, а не за российский, за украинский. Почему вы не сделали такие зарплаты, как в России? Если бы наши не крали. Заберите у Порошенко завод и будут пенсии, и будет все.

Напомним, с 17 октября у Рады оппозиция проводит бессрочный митинг протеста. Демонстранты установили палатки, возвели баррикады, разместили полевую кухню. В число участников акции, помимо членов «Руха новых сил» Михаила Саакашвили, вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство.