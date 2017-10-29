Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
ДНР: украинские силовики ведут массированный обстрел Ясиноватой
Украина
Экономист рассказал о резком увеличении числа въезжающих в Россию украинцев
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Экономист рассказал о резком увеличении числа въезжающих в Россию украинцев

    19:24  29 Октября 2017
    210

    Экономист рассказал о резком увеличении числа въезжающих в Россию украинцев

    Москва, 29 октября. Несмотря на все попытки украинской власти оторвать Украину от России, простые украинцы стали гораздо чаще ездить в РФ. При этом в 2017 году количество украинцев въезжающих в Россию значительно выросло по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил украинский экономист Андрей Блинов.

    Блинов отметил, что в 2016 году Россию посетили 4,1 миллиона граждан Украины, а за девять месяцев 2017 года количество украинцев въехавших в Россию достигло 5,7 миллиона человек. При этом количество граждан России посетивших Украину в 2016 году составило 1,5 миллиона человек, а сначала 2017 года на Украину въехали 1,4 миллиона человек.

     

    Ранее руководство Госпогранслужбы Украины сообщило, что с 1 января 2018 года граждане России, которые въезжают на Украину, должны будут пройти биометрический контроль, в частности, у всех россиян будут сниматься отпечатки пальцев.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #украинцы
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевляне – депутатам Рады: Россияне не оккупанты, мы хотим жить, как в России!

        Киевляне – депутатам Рады: Россияне не оккупанты, мы хотим жить, как в России!

        18:47   29 Октября 2017
        973
        Одесская полиция объяснила инцидент с «захватом» воинской части людьми в балаклавах

        Одесская полиция объяснила инцидент с «захватом» воинской части людьми в балаклавах

        17:47   29 Октября 2017
        423
        Силуанов рассказал о переговорах с Украиной по долгу в 3 млрд долларов

        Силуанов рассказал о переговорах с Украиной по долгу в 3 млрд долларов

        17:30   29 Октября 2017
        484
        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        13:50   29 Октября 2017
        664