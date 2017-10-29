Экономист рассказал о резком увеличении числа въезжающих в Россию украинцев

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Москва, 29 октября. Несмотря на все попытки украинской власти оторвать Украину от России, простые украинцы стали гораздо чаще ездить в РФ. При этом в 2017 году количество украинцев въезжающих в Россию значительно выросло по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил украинский экономист Андрей Блинов.

Блинов отметил, что в 2016 году Россию посетили 4,1 миллиона граждан Украины, а за девять месяцев 2017 года количество украинцев въехавших в Россию достигло 5,7 миллиона человек. При этом количество граждан России посетивших Украину в 2016 году составило 1,5 миллиона человек, а сначала 2017 года на Украину въехали 1,4 миллиона человек.

Ранее руководство Госпогранслужбы Украины сообщило, что с 1 января 2018 года граждане России, которые въезжают на Украину, должны будут пройти биометрический контроль, в частности, у всех россиян будут сниматься отпечатки пальцев.