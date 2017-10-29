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Пушков сравнил Донбасс с Вьетнамом после визита Волкера на Украину
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    Пушков сравнил Донбасс с Вьетнамом после визита Волкера на Украину

    18:09  29 Октября 2017
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    Пушков сравнил Донбасс с Вьетнамом после визита Волкера на Украину

    Москва, 29 октября. Российский сенатор Алексей Пушков сравнил политику США по отношению к Донбассу с американскими действиями в Южном Вьетнаме.

    По итогам визита американского представителя в Киев Пушков заявил, что Курт Волкер является «спецпредставителем США по срыву урегулирования» украинского кризиса.

    Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США по Украине прибыл в Киев для встречи с Петром Порошенко, а также главой Верховной Рады и украинскими депутатами.

    Сенатор Франц Клинцевич отметил, что за все время деятельности Волкера в должности спецпредставителя по Украине он не сделал ни одного шага для того, чтобы снизить военную напряженность в Донбассе. Волкер старается сорвать Минские соглашения, США рассматривают возможность поставок оружия на Украину и стремятся добиться принятия резолюции Совбеза ООН по размещению миротворцев в Донбассе по украинской редакции.

    Алексей Пушков на своей страничке в Twitter написал, что в Южный Вьетнам США сначала поставляли оружие, потом военных советников, спецназ, а затем и армию. Война началась с поставок оружия, отметил Пушков, сравнивая данную ситуацию с положением в Донбассе.

     

    Автор: Алексей Громов
    #донбасс #украина #алексей пушков #вьетнам #курт волкер
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