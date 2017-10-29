Глава Минфина РФ дал прогноз по курсу рубля

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Москва, 29 октября. Курс рубля останется стабильным до конца 2017 года. Об этом заявил в воскресенье министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

«Мы не планируем сильного изменения курса рубля, который сложился за последние месяцы в текущем году. Ожидаем, что такие же параметры будут и в конце года», — поделился прогнозом политик в эфире телеканала «Россия 1».

Силуанов также напомнил о том, что в конце года тратится основная часть российского бюджета. Это вызывает определенные колебания на рынке.

Однако он допускает, что инфляция будет ниже 3%.

«Но целевой ориентир у нас — где-то 3 с небольшим процента», — отметил глава Минфина РФ.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин указал на то, что российская сторона постепенно снижает зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов.