Главные новости 29 октября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 29 октября.

Министерство обороны России опубликовало на своем аккаунте видеохостинга youtube ролик, демонстрирующий возможности двухместного многоцелевого истребителя поколения 4+ Су-30СМ. Возможности Су-30СМ: Минобороны ответило на попытку США вытеснить РФ с рынка вооружений.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал заявление представителя украинского военного ведомства о якобы имеющейся угрозе, исходящей от российских подводных лодок, отметив, что подобные заявления являются безосновательными. В Госдуме ответили анекдотом на заявление Украины о «вторжении» российских подлодок.

Сирия, 29 октября. САА продвигается в городских кварталах Дейр эз-Зора; ССА готовится начать операцию в Алеппо; Дамаск получил гуманитарную помощь от ООН. Сирия новости 29 октября 07.00: САА продвигается в городских кварталах Дейр эз-Зора; ССА готовится начать операцию в Алеппо.

ИГ1 (запрещено в РФ) провело контрнаступление в районе станции «Т-2» на юго-западе провинции Дейр эз-Зор. Один из командиров «Ан-Нусры» (запрещена в РФ) был застрелен в городе Хан Шейхун в Идллибе. «Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) перекрыла путь гуманитарному конвою ООН в Дамаске. Сирия новости 29 октября 12.30: «Нусра» перекрыла путь гумконвою в Дамаске, контрнаступление ИГ в Дейр эз-Зоре.

Политолог Валерий Песецкий обвинил главу Минфина Украины Александра Данилюка во лжи после переговоров министра с представителями МВФ в США. Эксперт подчеркнул, что глава финансового ведомства не сообщил о скором падении украинской гривны из-за отказа фонда выделить очередной транш и о сохранении роста цены на газ. Гривне прогнозируют крах: главу Минфина Украины обвинили во лжи после поездки в США.

Неизвестные злоумышленники в балаклавах вынесли часть имущества с территории военного объекта в Одессе Рейдеры в балаклавах попытались захватить воинскую часть в Одессе.

Узбекский автоконцерн Ravon намерен запустить на российский рынок две новые модели, сообщили в компании «Узавтосаноат», которая объединяет предприятия автомобильной отрасли страны. Ravon представит в России две новые модели автомобилей.

1 Организация запрещена на территории РФ.