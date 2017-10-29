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Сирия, 29 октября. Два радикала «Ан-Нусры»*** найдены убитыми в южной части провинции Идлиб. Курды и ССА** возобновили перестрелки в Алеппо. К северо-востоку от Дамаска обострился междоусобный конфликт в рядах вооруженной оппозиции, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают прикрытие САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают опорные пункты радикалов в Восточной Гуте Дамаска.

«Исламское государство»: ведет бои с САА в районе Аль-Уммаль в Дейр эз-Зоре; предприняло попытку нападения на КПП «Хашд Аш-Шаби» в провинции Дияла в Ираке.

Сирийская свободная армия (ССА): вела огонь по курдам в деревне Роз Магар в северной части Алеппо; обстреляла позиции «Джейш Халид ибн Аль-Валид» близ населенного пункта Таль Аштара на юго-западе Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам неизвестных боевиков в городе Аль-Дамир к северо-востоку от Дамаска; потеряла двух исламистов в южной части Идлиба; укрепляет позиции к северу от Хамы.

Курды: вели перестрелки с ССА в районе деревни Аль-Хардана на севере провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

После того как столица в очередной раз подверглась ударам исламистов вооруженной оппозиции, подразделения Сирийской арабской армии (САА) интенсифицировали обстрелы укрепрайонов радикалов. Как сообщает местный Twitter-канал (Ghouta_GMC), под огнем войск САР оказались позиции исламистов на окраине населенных пунктов Сакба и Замалка, расположенных в районе Восточной Гуты. Кроме того, артиллерийские удары пришлись по военным объектам боевиков вблизи районов Айн-Тарма и Джобар, передает военный источник на своей странице в сети Twitter (SRNN2011).

Тем временем к северо-востоку от Дамаска вновь обострилось противостояние между различными антиправительственными группировками. Согласно информации новостного портала Al Manar News, неизвестные исламисты на мотоциклах открыли огонь по командному пункту террористической организации «Джебхат Ан-Нусра»1 в городе Аль-Дамир. На данных территориях находится небольшой анклав вооруженной оппозиции.

Провинция Алеппо

К северо-востоку от административного центра провинции возобновились вооруженные столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и Демократическими силами Сирии**** (SDF) в районе деревни Аль-Хардана. Протурецкие боевики ССА также открыли огонь по опорным пунктам курдских подразделений вблизи деревни Роз Магар. Об этом сообщает агентство новостей Al Manar News. Никакой информации о потерях сторон на данный момент не поступало. Напомним, ранее турецкие ВВС сбросили множество листовок в городе Манбидж, занимаемом курдами, предупредив о грядущих столкновениях. Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о том, что одновременно ССА будет вести наступление на курдский кантон Африн.

Провинция Дейр эз-Зор

Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) и союзные ей проасадовские ополченческие отряды продолжают наступать на позиции террористов «Исламского государства»1 в районе Аль-Уммаль в столице региона. Напомним, кварталы Аль-Уммаль и Аль-Арфи перешли под контроль САА сегодня ранним утром, однако на окраинах районов все еще не утихают бои с радикалами террористической группировки.

Между тем вновь поступают неподтвержденные сведения о том, что Сирийские демократические силы (SDF) захватили город Аль-Бусайра, расположенный к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Об этом сообщает Twitter-канал (markito0171).

Провинция Даръа

На юго-востоке региона не прекращается вооруженное противостояние между боевиками так называемой «умеренной оппозиции» и радикалами подконтрольного «Исламскому государству» формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Согласно информации новостного агентства Al Manar News, исламисты Сирийской свободной армии (ССА) обстреляли позиции террористов связанной с ИГИЛ1 группировки в районе населенного пункта Таль Аштара. О нанесенном ИГИЛовцам уроне не сообщалось. Напомним, противостояние между ССА и «Джейш Халид ибн Аль-Валид» вспыхнуло с новой силой после того, как президенты РФ и США договорились об установлении режима тишины между оппозиционными организациями и правительственными войсками.

Провинция Идлиб

По данным информационного портала Al Manar News, на шоссе, пролегающем между населенными пунктами Хеш и Хас в южной части Идлиба, были найдены тела двух убитых, принадлежащих к числу боевиков террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. О том, кто стоял за нападением, ничего неизвестно. В последнее время участились случаи атак на исламистов «Ан-Нусры». Как сообщалось ранее, за последние пять дней как минимум четыре высокопоставленных командира группировки были убиты.

Провинция Хама

После ожесточенных перестрелок между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами антиправительственных организаций «Хайят Тахрир Аш-Шам» и «Джейш Аль-Изза», произошедших накануне, исламисты начали укреплять свои позиции на севере провинции. Напомним, в результате вчерашнего ракетного обстрела «Ан-Нусрой» населенного пункта Мхарде погибли два мирных жителя, еще трое получили ранения. В качестве ответных действий войска САР и российские ВВС ударили по укрепрайонам боевиков недалеко от города Аль-Латамина, нанеся значительный урон обороне противника.

Ирак

Новостной портал Al Sumaria News сообщает о том, что проправительственные ополченческие отряды «Хашд Аш-Шаби» отбили атаку террористов одного из подпольных формирований «Исламского государства». По словам военных источников ASM, ИГИЛовцы предприняли попытку нападения на один из контрольно-пропускных пунктов Сил народной мобилизации в восточной части провинции Дияла. Никто из ополченцев-шиитов не пострадал.

Тем временем в городе Хавиджа в провинции Киркук иракские вооруженные силы обнаружили массовое захоронение с телами казненных террористами ИГИЛ солдат и полицейских. В общей сложности здесь были погребены около 50 человек. Останки будут тщательно изучены специалистами, поскольку множество иракских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Кроме того, ведутся поиски более ста мирных жителей. Напомним, город был освобожден от оккупации ИГИЛ в первой половине октября.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)