Саакашвили обжаловал указ Порошенко о лишении украинского гражданства

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Киев, 29 октября. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что обжаловал в суде указ президента Украины Петра Порошенко о лишении его украинского гражданства. Об этом Саакашвили заявил в ходе митинга в Киеве, передает корреспондент ФАН.

«Я обжаловал указ президента в суде по лишению гражданства. Если кто-то из вас хочет пойти со мной в суд - пойдем вместе, чтобы напомнить, что я не один», — сказал он.

Саакашвили также добавил, что украинское гражданство ему необходимо не для того, чтобы получить какую-либо должность.

Напомним, в июле президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства из-за ложных данных, которые тот указал при получении гражданства. В частности Саакашвили не сообщил, что на территории Грузии он заочно арестован.