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Россия
Путин откроет мемориал жертвам политических репрессий в Москве
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    Путин откроет мемориал жертвам политических репрессий в Москве

    17:58  29 Октября 2017
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    Путин откроет мемориал жертвам политических репрессий в Москве

    Москва, 29 октября. Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по правам человека во вторник 30 октября.

    Пресс-служба Кремля сообщила, что на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека будет поднята тема увековечения памяти жертв политических репрессий.

    Одной из тем заседания станет вопрос, связанный с доступом к информации о состоянии природной среды и строительстве объектов по переработке бытовых отходов.

    По окончанию мероприятия глава России, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и члены совета примут участие в церемонии открытия мемориала, посвященного жертвам политрепрессий на проспекте Академика Сахарова.

    Путин откроет мемориал жертвам политических репрессий в Москве

    Автор: Алексей Громов
    #владимир путин #москва #жертвы #мемориал
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