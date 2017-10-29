Путин откроет мемориал жертвам политических репрессий в Москве

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Москва, 29 октября. Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по правам человека во вторник 30 октября.

Пресс-служба Кремля сообщила, что на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека будет поднята тема увековечения памяти жертв политических репрессий.

Одной из тем заседания станет вопрос, связанный с доступом к информации о состоянии природной среды и строительстве объектов по переработке бытовых отходов.

По окончанию мероприятия глава России, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и члены совета примут участие в церемонии открытия мемориала, посвященного жертвам политрепрессий на проспекте Академика Сахарова.