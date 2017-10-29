Киев отказался предоставлять жилье беженцам из Донбасса и участникам АТО: ЕС потребует отчета

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Накануне Бюджетный комитет Верховной Рады Украины отрапортовал местному Кабмину о практически «стопроцентной экономии средств» в сфере распределения жилплощади переселенцам из Донецкой и Луганской областей, а также участникам АТО. Согласно официальной информации, с начала года Киев не выделил ни одного квадратного метра претендентам на гранты европейской программы «Доступное жилье». На этом фоне украинский премьер-министр Владимир Гройсман не нашел ничего лучшего, чем пообещать «беженцам» и «героям» личное участие в решении их жилищных проблем. В том, что в подобные обещания на Украине никто не верит, убедился корреспондент Федерального агентства новостей.

Еще около месяца назад Гройсман недвусмысленно дал понять, что украинский кабинет министров «делает все возможное» для обеспечения вожделенным жильем не только переселенцев из Донбасса (их по традиции называют беженцами) и участников так называемой «антитеррористической операции», но и молодых специалистов — врачей, учителей, инженеров и агрономов. Вероятно, хваленые возможности Кабмина внезапно иссякли: в ходе очередного правительственного заседания Владимир Борисович намекнул на более насущные проблемы, которые сегодня решает Банковая улица в Киеве. На обочине рассмотрения этих проблем остался вопрос упомянутого «доступного жилья».

«Когда-то на финансирование этой программы планировалось выделить около миллиарда гривен. БК ВР (Бюджетный комитет Верховной Рады, — прим. ФАН) просто перевел все на Кабмин. А тот, в свою очередь, выполнять «комитетские» поручения не спешит», — сообщила журналистам народный депутат Наталия Веселова.

В то же время, по словам Веселовой, подобное положение вещей может привести к новому социальному взрыву. «Не хочется, чтобы «атошники» и переселенцы» выходили на акции протеста, блокировали посольства и выставляли Украину нецивилизованным государством».

Поздно. На днях представители независимой общественной группы «Справедливость-2016» обратились к западным СМИ с просьбой дать достойную оценку политике Киева в рамках программы «Доступное жилье». В манифесте группы говорится, что около 300 тысяч украинцев ждут предоставления хотя бы минимальной по размерам жилплощади, но вместо этого люди получают отказы и отписки.

«Украинская власть методично превращает в бездомных сотни тысяч своих соотечественников. Сначала Порошенко и сотоварищи обещали квартиры всем «героям АТО», затем — обещали рай на «большой земле» всем беженцам. Теперь — не могут обеспечить даже элементарным жильем молодых людей, которые по тем или иным причинам не успели ухать за рубеж. Где деньги МВФ, часть которых должна была пойти на строительство того же «доступного жилья?» — задается вопросом в беседе с корреспондентом ФАН юрист Галина Тендерис.

«Мне страшно за будущее своих детей, — говорит корреспонденту Федерального агентства новостей переселенка из Горловки Валерия Барчук. — Нас с дочкой и сыном выгнали из общежития под Киевом. Приютила старушка, которая живет в разваливающейся хибаре. Когда я обратилась в горисполком, мне сказали: «Живите хоть на помойке в Донецке, нам и без вас хватает бомжей!». Эта же отговорка у местных властей практикуется и для упомянутых молодых специалистов.

«Мне выделили место для жилья в постройке бывшей конюшни, — признается ветеринар одного из населенных пунктов в Черниговской области. — При этом было заявлено: радуйтесь тому, что есть, скоро сюда нахлынут беженцы, им негде зимовать!».

Западные аналитики в один голос выражают недоумение сложившейся ситуацией. «Программа «Доступное жилье» для Украины была обеспечена миллионными активами, включая средства Международного валютного фонда, — заявил корреспонденту ФАН европейский наблюдатель Андерс Берг. — Брюссель может потребовать отчета за каждый цент, предоставленный Киеву в масштабах такой программы». По словам Берга, на этом фоне популярность команды Порошенко — Гройсмана в ЕС станет уменьшаться в геометрической прогрессии.

Однако для действующей власти на Украине это явно не самое страшное. Страшнее — намерение тех же бывших «атошников» брать в руки оружие и отстаивать свое право на обещанную жилплощадь. На мифических «помойках в Донецке» жить они явно не будут.