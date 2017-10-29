В Госдуме рассказали, как США пытаются отвлечь внимание от Сирии инициативами по Донбассу

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Москва, 29 сентября. США терпят сокрушительное политическое поражение в Сирии, поэтому пытаются перенести центр противостояния на юго-восток Украины. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о поставках американского вооружения на Украину.

Ранее Волкер заявил, что Вашингтон «активно рассматривает» вопрос поставок на Украину американского летального вооружения и военной техники, отметив, что оружие необходимо Киеву исключительно для «самозащиты».

Швыткин отметил, что заявление Волкера свидетельствует о политическом поражении США в Сирии, которое Вашингтон пытается замять путем переноса центр противостояния в Донбасс.

«В настоящее время США намерены отвлечь внимание от Сирии, где они терпят сокрушительное политическое поражение, и перенести центр тяжести на юго-восток Украины. Безусловно, Россия осуждает возможную передачу вооружения Украине, так как мы прекрасно понимаем, что оно будет направлено против мирного населения Донбасса», — сказал Швыткин в комментарии ФАН.

Он также добавил, что Москва осуждает подобные заявления и призывает Киев к неукоснительному выполнению минских соглашений.