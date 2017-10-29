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Политика
В Госдуме рассказали, как США пытаются отвлечь внимание от Сирии инициативами по Донбассу
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    В Госдуме рассказали, как США пытаются отвлечь внимание от Сирии инициативами по Донбассу

    17:58  29 Октября 2017
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    В Госдуме рассказали, как США маскируют свой сокрушительный провал в Сирии

    Москва, 29 сентября. США терпят сокрушительное политическое поражение в Сирии, поэтому пытаются перенести центр противостояния на юго-восток Украины. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о поставках американского вооружения на Украину.

    Ранее Волкер заявил, что Вашингтон «активно рассматривает» вопрос поставок на Украину американского летального вооружения и военной техники, отметив, что оружие необходимо Киеву исключительно для «самозащиты».

    Швыткин отметил, что заявление Волкера свидетельствует о политическом поражении США в Сирии, которое Вашингтон пытается замять путем переноса центр противостояния в Донбасс.

    «В настоящее время США намерены отвлечь внимание от Сирии, где они терпят сокрушительное политическое поражение, и перенести центр тяжести на юго-восток Украины. Безусловно, Россия осуждает возможную передачу вооружения Украине, так как мы прекрасно понимаем, что оно будет направлено против мирного населения Донбасса», — сказал Швыткин в комментарии ФАН.

    Он также добавил, что Москва осуждает подобные заявления и призывает Киев к неукоснительному выполнению минских соглашений.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #донбасс #украина #швыткин #волкер
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