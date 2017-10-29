Одесская полиция объяснила инцидент с «захватом» воинской части людьми в балаклавах

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Киев, 29 октября. Национальная полиция Украины опровергла заявление командования ВС ВСУ о «рейдерском захвате» воинской части в Одессе. Об этом журналистам сообщил советник главы регионального управления Нацполиции Руслан Форостяк.

«Я хочу опровергнуть информацию, распространенную пресс-службой», — подчеркнул он в эфире телеканала «112 Украина».

Как отметили представители правоохранительных органов, на прилегающей к военному объекту территории велись строительные работы. У застройщика якобы имеются все необходимые документы, а «похищенный» забор установили сами рабочие.

«Обычный строительный процесс — без насилия и «титушек». Мне известно, что конфликт идет давно, и основанием есть то, что земли, которые находятся за пределом ограждения воинской части, интересуют как военных, так и разных дельцов», — резюмировал Форостяк.

Напомним, ранее украинские силовики заявили о том, что неизвестные злоумышленники в балаклавах вывезли имущество с территории военной базы в Одессе.