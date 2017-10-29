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Два корвета Балтфлота вошли в акваторию Средиземного моря
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    Два корвета Балтфлота вошли в акваторию Средиземного моря

    17:26  29 Октября 2017
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    Два корвета Балтфлота вошли в акваторию Средиземного моря

    Москва, 29 октября. Отряд кораблей Балтийского флота завершил прохождение Гибралтарского пролива.

    Пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту сообщила, что отряд кораблей в составе корветов «Бойкий» и «Сообразительный», а также танкера «Кола» вошел в акваторию Средиземного моря после дальнего похода.

    В ближайшее время корабли Балтфлота перейдут в западный район Средиземноморья для пополнения запасов до необходимых норм. После этого моряки-балтийцы продолжат выполнение учебных и боевых задач. Также будут продолжены полеты корабельной авиации.

    Корветы «Бойкий» и «Сообразительный» несут на борту палубные вертолеты Ка-27.

    Отмечается, что в Средиземном море действует постоянная группировка кораблей Военно-морского флота России. Эскадра, насчитывающая около 10 боевых кораблей и судов обеспечения, неоднократно наносила удары ракетами «Калибр» по позициям террористических группировок в Сирии.

    Два корвета Балтфлота вошли в акваторию Средиземного моря

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вмф рф #балтфлот #корвет
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