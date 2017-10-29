Два корвета Балтфлота вошли в акваторию Средиземного моря

В Избранное

Москва, 29 октября. Отряд кораблей Балтийского флота завершил прохождение Гибралтарского пролива.

Пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту сообщила, что отряд кораблей в составе корветов «Бойкий» и «Сообразительный», а также танкера «Кола» вошел в акваторию Средиземного моря после дальнего похода.

В ближайшее время корабли Балтфлота перейдут в западный район Средиземноморья для пополнения запасов до необходимых норм. После этого моряки-балтийцы продолжат выполнение учебных и боевых задач. Также будут продолжены полеты корабельной авиации.

Корветы «Бойкий» и «Сообразительный» несут на борту палубные вертолеты Ка-27.

Отмечается, что в Средиземном море действует постоянная группировка кораблей Военно-морского флота России. Эскадра, насчитывающая около 10 боевых кораблей и судов обеспечения, неоднократно наносила удары ракетами «Калибр» по позициям террористических группировок в Сирии.