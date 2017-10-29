Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Аварию на газопроводе устранили в Оренбургской области
Политика
Силуанов рассказал о переговорах с Украиной по долгу в 3 млрд долларов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Силуанов рассказал о переговорах с Украиной по долгу в 3 млрд долларов

    17:30  29 Октября 2017
    125

    Силуанов рассказал о переговорах с Украиной по долгу в 3 млрд долларов

    Москва, 29 октября. Российская сторона открыта для переговоров с Киевом по вопросам, связанным с погашением задолженности в размере трех миллиардов долларов. Об этом заявил в воскресенье министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов

    «Мы открыты к переговорам с украинскими коллегами. Основное условие — это то, что мы должны вернуть с Украины в полном объеме долг. Это три миллиарда долларов США. И наши условия должны быть лучше, чем у коммерческих кредиторов», — подчеркнул политик в эфире телеканала «Россия 1».

    Как отметил Силуанов, Россия ведет такие переговоры с Украиной.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Высокий суд Лондона обязал Киев выплатить Москве номинальную стоимость еврооблигаций на три миллиарда долларов, купонный платеж на 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты на эти суммы.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #силуанов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Одесская полиция объяснила инцидент с «захватом» воинской части людьми в балаклавах

        Одесская полиция объяснила инцидент с «захватом» воинской части людьми в балаклавах

        17:47   29 Октября 2017
        40
        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        13:50   29 Октября 2017
        514
        В Госдуме ответили анекдотом на заявление Украины о «вторжении» российских подлодок

        В Госдуме ответили анекдотом на заявление Украины о «вторжении» российских подлодок

        12:09   29 Октября 2017
        6516
        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        10:29   29 Октября 2017
        191