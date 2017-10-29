Силуанов рассказал о переговорах с Украиной по долгу в 3 млрд долларов

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Москва, 29 октября. Российская сторона открыта для переговоров с Киевом по вопросам, связанным с погашением задолженности в размере трех миллиардов долларов. Об этом заявил в воскресенье министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов

«Мы открыты к переговорам с украинскими коллегами. Основное условие — это то, что мы должны вернуть с Украины в полном объеме долг. Это три миллиарда долларов США. И наши условия должны быть лучше, чем у коммерческих кредиторов», — подчеркнул политик в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил Силуанов, Россия ведет такие переговоры с Украиной.

Напомним, ранее стало известно о том, что Высокий суд Лондона обязал Киев выплатить Москве номинальную стоимость еврооблигаций на три миллиарда долларов, купонный платеж на 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты на эти суммы.