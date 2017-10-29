Кудрин сыграл на барабанах в песне о своем экономическом плане на Первом канале

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Москва, 29 октября. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин выступил в эфире Первого канала.

Алексей Кудрин стал новым гостем популярного юмористического шоу «Прожекторперисхилтон», ведущими которого являются Иван Ургант, Александр Цекало, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян.

Композиция «План Кудрина» об экономическом плане бывшего министра исполнялась на мотив песни Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет».

Отметим, что в прошлом году Кудрин также сел за ударную установку. В декабре он появился на московском фестивале «Джаз у старой крепости» и присоединился к музыкальной группе Игоря Бутмана.

Алексей Кудрин возглавлял министерство финансов России с 2000 по 2011 годы. После ухода с поста главы Минфина Кудрин возглавил Центр стратегических разработок, который занимается разработкой предложений по экономическому развитию нашей страны.

Кудрин увлекается джазом и классической музыкой, отмечается в его биографии.