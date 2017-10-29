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Звезда «Карточного домика» обвинила Трампа в краже идей для шестого сезона
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    Звезда «Карточного домика» обвинила Трампа в краже идей для шестого сезона

    17:14  29 Октября 2017
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    Звезда «Карточного домика» обвинила Трампа в краже идей для шестого сезона

    Лос-Анджелес, 29 октября. Известная американская актриса Робин Райт, исполняющая одну из главных ролей в сериале «Карточный домик», заявила, что события в новом сезоне сериала «бледнеют» на фоне событий, происходящих в реальном Белом доме.

    «Он украл все наши идеи», — пошутила Райт, выступая на форуме Global Synergy Forum в Нью-Йорке.

    Актриса не уточнила о ком именно она говорит, однако выступая на Каннском кинофестивале в 2017 году, Райт заявила, что президент США Дональд Трамп «похитил все идеи для шестого сезона».

    «Серьезно, я не знаю, что мы будем делать», — приводил слова актрисы журнал Time.

    Звезда «Карточного домика» обвинила Трампа в краже идей для шестого сезона

    Напомним, что политический сериал «Карточный домик» рассказывает о жизни амбициозного политика Фрэнка Андервуда, роль которого исполнил обладатель «Оскара» и лауреат «Золотого глобуса» Кевин Спейси. Робин Райт досталась роль его супруги.

    В сериале, в частности, повествуется об интригах, происходящих в политической жизни Америки, и взаимоотношениях Вашингтона с другими странами.

    Автор: Дима Оленин
    #трамп #робин райн #карточный домик
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