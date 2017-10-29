Арбитр КХЛ Комаров найден в Шереметьево с пробитой головой

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Москва, 29 октября. Арбитр Континентальной хоккейной лиги Павел Комаров госпитализирован и не сможет работать на матчах чемпионата.

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов сообщил, что Павел Комаров сейчас находится в больнице и не сможет работать судьей на матчах в течение ближайших месяцев.

«Информацией о том, что именно произошло, мы не обладаем. Могу подтвердить, что это травма, полученная не во время игры. Могу сказать, что ближайший месяц на матчах КХЛ Комаров работать не будет», — сообщил Анисимов.

По последним данным жизни хоккейного арбитра сейчас ничто не угрожает. Спортивный судья возвращался из Риги домой в Нижний Новгород с пересадкой в Москве. Он был обнаружен водителем трансфера на задней площадке с черепно-мозговой травмой. Полиция начала расследование.