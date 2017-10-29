Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Аварию на газопроводе устранили в Оренбургской области
Происшествия
Арбитр КХЛ Комаров найден в Шереметьево с пробитой головой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Арбитр КХЛ Комаров найден в Шереметьево с пробитой головой

    17:00  29 Октября 2017
    82

    Арбитр КХЛ Комаров найден в Шереметьево с пробитой головой

    Москва, 29 октября. Арбитр Континентальной хоккейной лиги Павел Комаров госпитализирован и не сможет работать на матчах чемпионата.

    Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов сообщил, что Павел Комаров сейчас находится в больнице и не сможет работать судьей на матчах в течение ближайших месяцев.

    «Информацией о том, что именно произошло, мы не обладаем. Могу подтвердить, что это травма, полученная не во время игры. Могу сказать, что ближайший месяц на матчах КХЛ Комаров работать не будет», — сообщил Анисимов.

    По последним данным жизни хоккейного арбитра сейчас ничто не угрожает. Спортивный судья возвращался из Риги домой в Нижний Новгород с пересадкой в Москве. Он был обнаружен водителем трансфера  на задней площадке с черепно-мозговой травмой. Полиция начала расследование.

    Арбитр КХЛ Комаров найден в Шереметьево с пробитой головой

    Автор: Алексей Громов
    #хоккей #кхл #травма #павел комаров
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Одесская полиция объяснила инцидент с «захватом» воинской части людьми в балаклавах

        Одесская полиция объяснила инцидент с «захватом» воинской части людьми в балаклавах

        17:47   29 Октября 2017
        40
        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        13:50   29 Октября 2017
        513
        В Госдуме ответили анекдотом на заявление Украины о «вторжении» российских подлодок

        В Госдуме ответили анекдотом на заявление Украины о «вторжении» российских подлодок

        12:09   29 Октября 2017
        6431
        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        10:29   29 Октября 2017
        191