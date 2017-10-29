В ВСУ не знают географии своей страны: в Госдуме высмеяли заявление Киева о подлодках РФ

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Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов раскритиковал слова украинского генерала, который заявил о якобы имеющейся угрозе для Украины от российских подводных лодок. Депутат отметил, что для таких обвинений попросту нет оснований.

Все эти заявления выглядят очень смешно, но удивляет, что в ВСУ не знают географии своей страны, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей заместитель председателя Комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

Напомним, в минувшую субботу украинское издание «Апостроф» выпустило материал, в котором генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что Российская Федерация якобы готовится использовать подводные лодки Черноморского флота против Украины.

«Я напомню предыдущие истории, ходил анекдот про подводные лодки в степях Украины. Поэтому, наверно, … генерал вспомнил об этом анекдоте и решил подключить своих покровителей из-за океана. У них (Украины) нет сил и средств, способных элементарно перемещаться по морю. Все, что у них осталось, — это жалкое наследие 60-х и 70-х годов Советского Союза», — подчеркнул Шаманов в интервью изданию РИА Новости.

Мнение главы комитета Госдумы по обороне поддержал его коллега — член соответствующего комитета Юрий Швыткин, который отметил, что «иначе как бредом, заявление украинского командующего не назовешь». Однако он рассказал, при каких условиях Россия могла бы применить субмарины против армии Украины.

«Это глупости, мы ни в коем случае не будем использовать подводные лодки Черноморского флота против Украины. Но если понадобится, они всплывут там где надо и нанесут удар, если будет агрессия в отношении нашей страны. Кстати, у нас есть достаточный потенциал, в том числе и на крымском направлении, для того, чтобы отразить агрессию любого противника. А вообще, само по себе заявление — это очередная попытка выставить Россию страной-агрессором и переложить на нее ответственность за ужасную социально-экономическую ситуацию в стране», — подчеркнул Швыткин.

И действительно, Киев время от времени приписывает России «агрессию», в том числе причастность к военному конфликту в Донбассе. В свою очередь Москва неоднократно опровергала подобные заявления и выражала заинтересованность в скорейшем урегулировании внутриполитического и экономического кризиса в «Незалежной».

«Сейчас идет информационная война против нашей страны. Киев пытается во все стороны кричать о том, что Российская Федерация якобы виновна во всех бедах мира. Вот только не всегда у украинских военнослужащих получается придумать что-то действительно стоящее. Так и сейчас — все эти заявления выглядят очень смешно, но удивляет, что в ВСУ не знают географии своей страны», — заключил народный избранник.

Напомним, в минувшую пятницу специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер прибыл с рабочим визитом в украинскую столицу, где провел встречу с главой парламента и президентом Украины, а также с депутатами Верховной рады. В пресс-службе главы украинского государства отметили, что Порошенко и Волкер «скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе как в рамках усилий в «нормандском формате», так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН». При этом Волкер подчеркнул, что резолюцию Совбеза по миротворческой миссии в Донбассе «могут не только подготовить до конца года, но и проголосовать за нее».